Русалочка
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

Знаменитая сказка в фееричном оформлении
Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Андрей Былков-Крат
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Русалочка» в ростовском кукольном театре: история о любви и жертве

В новой интерпретации классической сказки Ганса Христиана Андерсена главная героиня, Русалочка, влюбляется в молодого принца. Однако их любовь сталкивается с непреодолимыми преградами: она — русалка, а он — человек. Чтобы быть с ним, Русалочка заключает страшный договор с колдуньей, жертвуя своим прекрасным голосом и получая взамен человеческие ножки. Но каждый шаг для нее становится настоящей пыткой.

Подводный мир на сцене

Режиссер спектакля создает удивительный подводный мир, используя световые и специальные эффекты. Это позволяет зрителям глубже погрузиться в атмосферу сказки и ощутить все ее эмоции. Спектакль также включает в себя уникальные тростевые куклы, которые добавляют яркости и выразительности происходящему на сцене.

Для всей семьи

«Русалочка» — это спектакль, который вызывает восхищение как у детей, так и у взрослых. Его рекомендовано смотреть зрителям с четырёх лет, что делает его отличным выбором для семейного просмотра. Не упустите возможность увидеть эту трогательную и красивую историю о любви, жертве и надежде.

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 4 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 550 ₽ 13:30 от 550 ₽

