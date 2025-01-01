Московский открытый театр кукол представляет спектакль «Русалочка», основанный на известной сказке Г.-Х. Андерсена, написанной в 1837 году. Это трогательная история о любви и самопожертвовании маленькой морской девы, которая готова пойти на всё ради исполнения своей мечты.
Режиссёр: Борис Константинов
Художник: Андрей Запорожский
Композитор: Павел Максимов
«В открытом море вода такая синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло — но зато и глубоко там! Так глубоко, что ни один якорь не достанет до дна...» Эти слова погружают зрителя в удивительный мир подводного царства, где живут русалки и их тайны.
Спектакль обещает быть ярким и захватывающим, сочетая в себе мастерство актёров, оригинальные куклы и завораживающую музыку. Это отличная возможность для детей и взрослых увидеть знакомую сказку в новом свете.
Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль и погрузиться в мир фантазий вместе с «Русалочкой»!