Спектакль «Русалочка» в Московском открытом театре кукол

Московский открытый театр кукол представляет спектакль «Русалочка», основанный на известной сказке Г.-Х. Андерсена, написанной в 1837 году. Это трогательная история о любви и самопожертвовании маленькой морской девы, которая готова пойти на всё ради исполнения своей мечты.

Команда спектакля

Режиссёр: Борис Константинов

Художник: Андрей Запорожский

Композитор: Павел Максимов

О спектакле

«В открытом море вода такая синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло — но зато и глубоко там! Так глубоко, что ни один якорь не достанет до дна...» Эти слова погружают зрителя в удивительный мир подводного царства, где живут русалки и их тайны.

Спектакль обещает быть ярким и захватывающим, сочетая в себе мастерство актёров, оригинальные куклы и завораживающую музыку. Это отличная возможность для детей и взрослых увидеть знакомую сказку в новом свете.

Интересные факты

Сказка «Русалочка» стала одной из самых популярных в творчестве Андерсена и была многократно экранизирована.

Первая постановка истории о Русалочке в театре кукол состоялась ещё в начале 20 века.

Спектакль включает в себя элементы театра теней и светового шоу, что делает его уникальным в своем роде.

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль и погрузиться в мир фантазий вместе с «Русалочкой»!