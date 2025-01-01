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Билеты от 1000₽
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

Постановка
Московский открытый театр кукол 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Русалочка» в Московском открытом театре кукол

Московский открытый театр кукол представляет спектакль «Русалочка», основанный на известной сказке Г.-Х. Андерсена, написанной в 1837 году. Это трогательная история о любви и самопожертвовании маленькой морской девы, которая готова пойти на всё ради исполнения своей мечты.

Команда спектакля

Режиссёр: Борис Константинов
Художник: Андрей Запорожский
Композитор: Павел Максимов

О спектакле

«В открытом море вода такая синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло — но зато и глубоко там! Так глубоко, что ни один якорь не достанет до дна...» Эти слова погружают зрителя в удивительный мир подводного царства, где живут русалки и их тайны.

Спектакль обещает быть ярким и захватывающим, сочетая в себе мастерство актёров, оригинальные куклы и завораживающую музыку. Это отличная возможность для детей и взрослых увидеть знакомую сказку в новом свете.

Интересные факты

  • Сказка «Русалочка» стала одной из самых популярных в творчестве Андерсена и была многократно экранизирована.
  • Первая постановка истории о Русалочке в театре кукол состоялась ещё в начале 20 века.
  • Спектакль включает в себя элементы театра теней и светового шоу, что делает его уникальным в своем роде.

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль и погрузиться в мир фантазий вместе с «Русалочкой»!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
18:00 от 1000 ₽

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