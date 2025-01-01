Спектакль Русалочка. Шоу песка и мыльных пузырей

Арт-проект «Бомонд» представляет уникальное песочное шоу-сказку Елены Кадыровой «Русалочка» в Екатеринбурге

Арт-проект «Бомонд» представляет уникальное песочное шоу-сказку Елены Кадыровой «Русалочка» в сочетании с захватывающим шоу мыльных пузырей Ксении Климшиной!

О чем сказка?

Эта волшебная история основана на знаменитом произведении Г.Х. Андерсена. Вопрос, который задаёт сказка: о любви, о боли, о море? Если взглянуть на текст без сокращений, то можно увидеть глубокую философию о душе. Русалочка, не будучи человеком по рождению и, согласно сказке, «без души», проявляет чувства и поступки, как будто душа у неё есть. В результате она обретает её...

Кто представит сказку?

Елена Кадырова — мастер песочной анимации, художник, лауреат премии губернатора Свердловской области и победитель международного фестиваля «КиноСтарт» в категории «анимация».

Алексей Петров — солист Свердловской филармонии, дважды лауреат премии губернатора Свердловской области.

Александр Рассказов — солист Уральского государственного театра эстрады и лидер группы «Красная скрипка».

Ксения Климшина — мастер шоу мыльных пузырей, создающая волшебные моменты на сцене.

Что вас ждет на шоу?

Во второй части программы зрителей ожидает интерактив с залом, объединяющий два шоу в одном представлении: песочное шоу Елены Кадыровой и шоу мыльных пузырей Ксении Климшиной. Это отличная возможность стать частью волшебного мира!

Создатели арт-проекта

Автор и ведущий арт-проекта «Бомонд» — Виталий Аверьянов, обладатель премии «Золотой цилиндр-2014» за достижения в области эстрадного искусства в номинации «лучший продюсер».

Не упустите шанс погрузиться в мир сказки и волшебства! Ждем вас на нашем шоу!