Русалочка. Музыкальная сказка с песочной анимацией

В «Русалочке» по мотивам сказки Андерсена зрители вновь встретятся с трогательной историей о любви и жертве. Главная героиня, Русалочка, стремится к счастью и бессмертию души, что делает её жизнь полную испытаний. Это прекрасное представление подарит вам незабываемые впечатления, несмотря на грустный подтекст.
На сцене музыканты и исполнители создадут уникальную атмосферу, сочетая музыкальные инструменты и песочную анимацию. Зрители станут свидетелями волшебного мира, наполненного красочными образами и мелодиями. Спектакль особенно подойдет для семейного просмотра с детьми от 6 лет.
В исполнении музыкантов прозвучат произведения великих композиторов:
Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет музыку, театральное искусство и художественную анимацию!