Русалочка. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Сказка Андерсена с песочной анимацией и музыкой

В «Русалочке» по мотивам сказки Андерсена зрители вновь встретятся с трогательной историей о любви и жертве. Главная героиня, Русалочка, стремится к счастью и бессмертию души, что делает её жизнь полную испытаний. Это прекрасное представление подарит вам незабываемые впечатления, несмотря на грустный подтекст.

На сцене музыканты и исполнители создадут уникальную атмосферу, сочетая музыкальные инструменты и песочную анимацию. Зрители станут свидетелями волшебного мира, наполненного красочными образами и мелодиями. Спектакль особенно подойдет для семейного просмотра с детьми от 6 лет.

Исполнители

Светлана Полянская (сопрано)

Мария Кулакова (арфа)

Мария Моисеева (орган)

Ингеборга Любомирская (художественное слово, перкуссия)

Лидия Миллер (песочная анимация)

Музыкальная программа

В исполнении музыкантов прозвучат произведения великих композиторов:

И. С. Бах

М.-А. Шарпантье

К. Сен-Санс

П. Чайковский

А. Дворжак

С. Рахманинов и другие

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет музыку, театральное искусство и художественную анимацию!