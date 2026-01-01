Оповещения от Киноафиши
Русалочка. Музыкальная сказка с песочной анимацией
Билеты от 1000₽
Киноафиша Русалочка. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Русалочка. Музыкальная сказка с песочной анимацией

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сказка Андерсена с песочной анимацией и музыкой

В «Русалочке» по мотивам сказки Андерсена зрители вновь встретятся с трогательной историей о любви и жертве. Главная героиня, Русалочка, стремится к счастью и бессмертию души, что делает её жизнь полную испытаний. Это прекрасное представление подарит вам незабываемые впечатления, несмотря на грустный подтекст.

На сцене музыканты и исполнители создадут уникальную атмосферу, сочетая музыкальные инструменты и песочную анимацию. Зрители станут свидетелями волшебного мира, наполненного красочными образами и мелодиями. Спектакль особенно подойдет для семейного просмотра с детьми от 6 лет.

Исполнители

  • Светлана Полянская (сопрано)
  • Мария Кулакова (арфа)
  • Мария Моисеева (орган)
  • Ингеборга Любомирская (художественное слово, перкуссия)
  • Лидия Миллер (песочная анимация)

Музыкальная программа

В исполнении музыкантов прозвучат произведения великих композиторов:

  • И. С. Бах
  • М.-А. Шарпантье
  • К. Сен-Санс
  • П. Чайковский
  • А. Дворжак
  • С. Рахманинов и другие

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет музыку, театральное искусство и художественную анимацию!

Купить билет на концерт Русалочка. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Март
21 марта суббота
15:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

