Сон Анны Монс о мире русалок

Приглашаем вас окунуться в атмосферу XVIII века в уникальном историческом особняке, где когда-то жила Анна Монс — одна из самых известных любовниц Петра I. Этот необычный спектакль сочетает в себе современный танец, вокал и видеоарт, позволяя зрителям открыть для себя волшебный сон Анны о древнеславянских русалках.

Архетипы и символика

Русалки — это не просто мифические существа. Они олицетворяют архетип негативной Анимы в психике и искусстве. С одной стороны, это символы женственности, чувственности и обольщения. С другой — опасности, коварства и разрушения. Эти загадочные создания зовут в омут бессознательного танцем, длинными волосами и чарующими голосами, за которые отвечает экспериментальная вокалистка.

Визуальные образы и музыкальное сопровождение

Принадлежность русалок к водной стихии символична: вода ассоциируется с хаосом, мраком и бездной. Визуальная сторона постановки раскрывается через оригинальный видеоарт, который добавляет дополнительную глубину и атмосферу происходящему на сцене.

Погружение в магию и тайны

Этот спектакль создаёт уникальную возможность стать частью завораживающего мира, полного магии и загадок. Не упустите шанс увидеть, как древнеславянские мифы оживают на сцене!

Ждем вас на спектакле — погружение в тайны и магию русалок гарантировано!