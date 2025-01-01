Иммерсивный спектакль «Русалка» в Театре сказки

Приглашаем вас стать участником уникального свадебного застолья, где главным угощением станет не только вкусная еда, но и захватывающее театральное действие. Это событие обещает быть ярким, музыкальным, смешным, а в то же время глубоко лирическим и трагическим.

Театральное пространство

Действие спектакля разворачивается «на» столе и «вокруг» него. Стол становится не только местом трапезы, но и сценой, открывающей окно в фантастическое пространство, населённое русалками. Зрители окажутся в непосредственной близости к артистам, где будет происходить смена масок, визуальные перевёртыши и виртуозные розыгрыши.

Творческая команда

Это «форменное хулиганство» с живым музыкальным сопровождением создано молодыми режиссёрами Алексеем Шульгачом и Дианой Разживайкиной, лауреатами премии «Золотая маска» 2021 года. В сотрудничестве с художником Машей Клочьевой и аранжировщиком Алексеем Чукановым, они создали необычный и запоминающийся спектакль.

Музыкальное сопровождение

Гениальный пушкинский текст органично переплетается с произведениями известного автора и исполнителя Светланы Бень, участницы кабаре-бэнда «Серебряная свадьба». Музыка и текст в спектакле создают уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир волшебства и эмоций.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события! Приходите на «Русалку» в Театр сказки!