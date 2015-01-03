Спектакль Русалка

Русалка
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 18+
Режиссер Александр Титель
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+
О спектакле

Опера «Русалка» — шедевр Александра Даргомыжского

Опера «Русалка», впервые прозвучавшая в Петербурге в 1856 году, является значимым произведением в русской музыкальной культуре. Литературной основой для оперы послужила одноименная неоконченная драма А.С. Пушкина. Заключительные сцены были дописаны самим Даргомыжским, который также стал автором либретто.

Композитор с особой тщательностью отнесся к тексту Пушкина, сохранив его стихи и пронизав оперу глубоким психологизмом. Он разработал элементы народного фольклора, что позволило создать уникальный по звуку и сути музыкальный язык. Даргомыжский работал над оперой с 1843 по 1855 год, в период, когда в русском оперном искусстве только начинали формироваться национальные традиции.

Первооткрыватель русской оперы

Александр Даргомыжский стал одним из первопроходцев русской оперы, представив на сцене славянские мотивы и персонажей с характерными для России обстоятельствами. Композитор и музыкальный критик Александр Серов отмечал, что к тому времени только «Жизнь за царя» Глинки можно было считать произведением в русском стиле. Таким образом, Даргомыжский во многом определил будущее отечественной оперы.

Сложно переплетение жанров

В партитуре «Русалки» удачно сочетаются драматические и комедийные элементы, бытовые и лирические жанры. Это создает богатое содержание музыки и впечатляющую силу. Главное новшество, которое привнес Даргомыжский в свою оперу, — это психологический реализм и новаторские музыкально-драматургические принципы сквозного развития сюжета.

Сюжет, вдохновляющий на размышления

«Русалка» считается первой русской лирико-драматической бытовой оперой. Персонажи, словно взятые из жизни, отражают драмы обычных людей. Сюжет рассказывает о Наташе, дочери мельника, которая была брошена Князем, выбравшим не любовь, а сословный этикет. Оскорбленная, девушка бросается в воды Днепра. Годы проходят, и Князь не может забыть свою первую любовь, в то время как Наташа, ставшая русалкой, мечтает о мести.

Глубокий психологизм произведения очень важен для режиссера Александра Тителя, который предлагает зрителям взглянуть на фантастический мир как проекцию внутреннего мира человека. Горькие сожаления и острое чувство вины делают призраков реальностью, заставляя каждого задуматься о своих собственных переживаниях и внутреннем конфликте.

Март
26 марта четверг
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

В ближайшие дни

4 дня в 25 кадре
16+
Комедия Премьера
4 дня в 25 кадре
27 мая в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1000 ₽
Дон Гуан. Игры в любовь
12+
Драма
Дон Гуан. Игры в любовь
29 марта в 19:00 Off-театр
от 1500 ₽
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
1 ноября в 19:00 Модники
от 2300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
