Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Русалка
Билеты от 1500₽
Киноафиша Русалка

Спектакль Русалка

По мотивам драмы Александра Пушкина
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль по Пушкину в Московском художественном театре

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова состоится постановка спектакля «Русалка» под руководством режиссёра Максима Меламедова. Эта версия основана на незаконченной драме Александра Сергеевича Пушкина и включает элементы фольклора и мистики.

Сюжет

История рассказывает о девушке Наташе, дочери мельника, которая влюбляется в князя. Однако, столкнувшись с предательством, она оказывается в трагической ситуации, что приводит к её превращению в русалку. Брошенная, Наташа продолжает ждать встречи с возлюбленным, и однажды её терпение может быть вознаграждено…

Креативная интерпретация

Пушкин начал писать драма «Русалка» в 1829 году, но не завершил её. После его смерти многие театральные деятели, включая Александра Даргомыжского и Владимира Набокова, пытались представить свой финал этой истории. Режиссёр Максим Меламедов предлагает свою интерпретацию: «Мы фантазируем на тему, как бы могла завершиться эта история. А что если главная героиня погибла, но её душа вернулась на землю и наблюдает взаимоотношения своего возлюбленного с другой?» В этом контексте Наташа видит отражение собственной судьбы в жизни княгини.

Музыка и атмосфера

Спектакль наполнен фольклорными песнями и мистическими элементами, что создает поэтичную и музыкальную атмосферу. Эта постановка будет интересна тем, кто ценит драму, включает в себя поэзию и музыку.

Награды и признание

Эскиз спектакля был представлен в апреле 2024 года в рамках Седьмой лаборатории «АРТХАБ», посвящённой 225-летию А. С. Пушкина, и стал её победителем. Это признание подчеркивает актуальность и свежесть подхода к классическому произведению.

Не пропустите премьеру спектакля «Русалка» на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова!

Режиссер
Максим Меламедов
В ролях
Маргарита Якимова
Валерий Трошин
Олег Гаас
Олег Гаас
Никита Бурячек
Сергей Медведев
Сергей Медведев

Купить билет на спектакль Русалка

Помощь с билетами
Январь
10 января суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик vs Мышиный король
6+
Детский Детские елки
Щелкунчик vs Мышиный король
5 января в 12:00 Театр на Юго-Западе
от 1000 ₽
Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка
Детские елки Детский
Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка
20 декабря в 11:00 Останкино
от 1000 ₽
Дом Бернарды Альбы
16+
Премьера Драма
Дом Бернарды Альбы
8 февраля в 18:00 Сфера
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше