Спектакль Русалка

Опера «Русалка» Антонина Дворжка в концертном зале Мариинского театра

Опера «Русалка» Антонина Дворжака - это выдающееся произведение, которое завершает традицию романтических музыкальных сказок. Сюжет о любви водяной девы к земному юноше широко известен в литературе, живописи и музыке, встречаясь у таких авторов, как Гофман, Пушкин, Даргомыжский и Андерсен.

Премьера «Русалки» состоялась на границе двух веков, в начале 1901 года. Это произведение считается одной из вершин оперного творчества Дворжака, который оставил значительное наследие как в симфонической, так и в оперной музыке. Однако только «Русалка» обрела всемирную популярность, и сегодня её часто называют одним из лучших сочинений композитора.

Сюжет и музыкальные особенности

Действие оперы разворачивается по хорошо знакомой сюжетной линии, с явными параллелями к сказке Андерсена. Стремление преодолеть границу между миром духов природы и миром земных людей приводит к трагическим последствиям.

Музыка «Русалки» является одной из вершин лирики Дворжака. Она насыщена живописными оркестровыми картинами и запоминающимися вокальными мелодиями. Среди них выделяется самая известная ария Русалки «Месяц на небе» из первого действия, которая стала визитной карточкой оперы.

Приглашаем вас на захватывающее представление, которое обязательно оставит яркие впечатления и погрузит в мир волшебства и трагедии!