О концерте/спектакле

Концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора «Русь от края до края»

Уважаемые зрители, мы с радостью приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора «Русь от края до края», который состоится в Кремлёвском дворце.

О внимании к безопасности

Просим приходить на мероприятие заранее, чтобы избежать очереди и провести необходимый досмотр, который осуществляют сотрудники Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец по билетам начинается за 1 час 45 минут до начала концерта.

История коллектива

Кубанский казачий хор, возглавляемый Виктором Гавриловичем Захарченко с 1974 года, стал известен во всем мире благодаря своему таланту и ярким выступлениям. Хор неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей, а также был удостоен почетного звания Академический и награды ордена Дружбы народов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат не только исторические, солдатские, обрядовые, лирические и шуточные народные песни в обработке Захарченко, но и авторские произведения композитора. Песни Кубанского казачьего хора представляют собой настоящую сокровищницу русской души, отражая наследие и историческую память народа.

Значение песен для народа

Важность песен для русского человека не может быть переоценена. Как утверждает Маэстро, «в песне и наплачешься, и раскаешься, и душу свою облегчат, и тяжесть с сердца упадет». Патриотические и духовные песни коллектива становятся мощным источником сил для народа, помогая ему преодолевать трудности.

Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего концерта и насладиться великолепным звучанием Кубанского казачьего хора. Ваше присутствие поддержит дух традиций и русской культуры!

Октябрь
25 октября суббота
18:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 800 ₽

