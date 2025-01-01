Спектакль Руми

Опера «Руми» на Международном театральном фестивале им. Чехова

Театр кукол «Аран» представит уникальную оперу «Руми», созданную иранским композитором Бехзадом Абди. Режиссером спектакля является Бехруз Гарибпур. Опера исполняется на персидском языке и известна в Иране под названием «Моуляви».

Сюжет и вдохновение

Спектакль расскажет о жизни Джалаладдина Моуланы Руми, выдающегося суфийского поэта и мистика XIII века, которого почитают как святого как в Иране, так и в Турции. Руми оставил после себя тысячи стихов, включая «Поэму о скрытом смысле», которая получила название «Коран персидской литературы» за свою глубокую мудрость.

В «Руми» зрители увидят ключевые моменты из жизни поэта, его встречи с великими мастерами, такими как старец Аттар и его учитель Шамс Табризи. Особую значимость в творчестве Руми имеет его связь с Шамсом: поэт подписывал все свои произведения именем своего вдохновителя, так как верил в единство их душ.

Музыка и визуальные эффекты

Опера «Руми» гармонично сочетает персидскую традиционную систему ладов дестгях и танец сама с элементами западной музыки. Постановка поражает масштабными декорациями и большими куклами-марионетками, управление которыми требует участия нескольких актеров.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки на Международном театральном фестивале им. Чехова!