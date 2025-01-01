Опера «Руми»: Путешествие в мир суфийской поэзии

Опера «Руми» — это увлекательное произведение на персидском языке, созданное иранским композитором Бехзадом Абди. Либретто к спектаклю написано режиссером театра кукол Бехрузом Гарибпуром. В персидском варианте опера известна под названием «Моуляви».

Погружение в жизнь великого поэта

Спектакль рассказывает о жизненном пути Джалаладдина Моуланы Руми — суфийского поэта-мистика XIII века. Руми почитается как святой как в Иране, так и в Турции. Он оставил после себя тысячи стихов, включая знаменитую «Поэму о скрытом смысле», которая считается кладезем мудрости и часто именуется «Кораном персидской литературы».

Важные встречи и вдохновение

В «Руми» зрители смогут увидеть ключевые моменты из жизни поэта, включая его встречи со старцем Аттаром и его учителем Шамсом Табризи. Эти встречи сыграли важную роль в становлении Руми как поэта. Он подписывал свои стихи именем Шамса, веря, что они — одна душа.

Музыка и визуальные эффекты

Опера «Руми» сочетает в себе традиционную персидскую систему ладов дестгях и танец сама с элементами западной музыки. Постановка впечатляет масштабными декорациями и большими куклами-марионетками, которыми управляют несколько человек, что создает неповторимую атмосферу волшебства на сцене.