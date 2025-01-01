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Рукописи не горят
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рукописи не горят

Спектакль Рукописи не горят

Постановка
Театр им. Булгакова
Продолжительность 1 час
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера фестивальной версии спектакля Сергея Алдонина «Мастер и Маргарита»

Приготовьтесь отправиться в мистическое путешествие по страницам романа «Мастер и Маргарита»! Режиссер Сергей Алдонин представит зрителям уникальную фестивальную версию легендарного спектакля, которая будет впервые поставлена в нашем театре.

Событие, которое нельзя пропустить

Вы станете не просто свидетелями, но и непосредственными участниками невероятных событий, развернувшихся в пятом измерении. Премьерный показ фестивальной версии, получившей название «Рукописи не горят», приурочен ко дню рождения народной артистки России Антонины Михайловны Кузнецовой.

О Антонине Михайловне Кузнецовой

Антонина Михайловна Кузнецова — советская и российская актриса, мастер художественного слова, режиссер, педагог и профессор кафедры сценической речи Российского института театрального искусства ГИТИС. Её вклад в театральное искусство невозможно переоценить, и этот спектакль станет прекрасной данью её таланту.

Не упустите уникальную возможность

Не упустите шанс стать частью этого уникального творческого события. Ожидайте незабываемые впечатления и яркие эмоции, которые подарит вам спектакль «Рукописи не горят»!

Режиссер
Сергей Алдонин
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Ксения Лукьянчикова
Ксения Лукьянчикова
Антонина Кузнецова
Екатерина Волкова
Изнаур Орцуев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽
24 октября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

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