Премьера фестивальной версии спектакля Сергея Алдонина «Мастер и Маргарита»

Приготовьтесь отправиться в мистическое путешествие по страницам романа «Мастер и Маргарита»! Режиссер Сергей Алдонин представит зрителям уникальную фестивальную версию легендарного спектакля, которая будет впервые поставлена в нашем театре.

Событие, которое нельзя пропустить

Вы станете не просто свидетелями, но и непосредственными участниками невероятных событий, развернувшихся в пятом измерении. Премьерный показ фестивальной версии, получившей название «Рукописи не горят», приурочен ко дню рождения народной артистки России Антонины Михайловны Кузнецовой.

О Антонине Михайловне Кузнецовой

Антонина Михайловна Кузнецова — советская и российская актриса, мастер художественного слова, режиссер, педагог и профессор кафедры сценической речи Российского института театрального искусства ГИТИС. Её вклад в театральное искусство невозможно переоценить, и этот спектакль станет прекрасной данью её таланту.

Не упустите уникальную возможность

Не упустите шанс стать частью этого уникального творческого события. Ожидайте незабываемые впечатления и яркие эмоции, которые подарит вам спектакль «Рукописи не горят»!