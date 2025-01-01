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Руки вверх!
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Руки вверх!

Легенды российской поп-музыки 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сергей Жуков и легендарная группа "Руки Вверх!" готовы подарить незабываемое шоу! "Руки Вверх!" заслуженно считаются самой популярной и народной группой страны, собирая многопоколенческую аудиторию на своих концертах и устанавливая рекорды посещаемости. В этом летнем туре они едут по стране, подарив невероятное шоу на главном стадионе страны, где собрали 75 000 человек. Хиты "Крошка моя", "Алешка", "Чужие губы", "Студент", "Он тебя целует", "18 мне уже" знает наизусть и поет весь зал. Музыка группы приносит бесценные эмоции и воспоминания о первых дискотеках, первой любви, поцелуях, встречах и расставаниях. Это шанс насладиться творчеством кумира: любимые песни, современное танцевальное шоу, качественный звук и свет готовы разжечь пожар в ваших сердцах! Присоединяйтесь, чтобы вместе спеть любимые хиты этой легендарной группы! Не забудьте заранее приобрести билеты, так как они обычно раскупаются задолго до концерта. До встречи на шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 28 сентября
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
19:00 от 3900 ₽

Фотографии

Руки вверх!

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