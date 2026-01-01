Грандиозный концерт группы «Руки Вверх!» в Нижнем Новгороде

На стадионе Совкомбанк Арена пройдет долгожданное шоу группы «Руки Вверх!», где Сергей Жуков и его команда порадуют зрителей юбилейной программой «30 нам уже!». Группа, известная своими хитами, соберет поклонников со всей страны — от Владивостока до Москвы.

Сергей Жуков и его команда продолжают свой стадионный тур, показывая, что народная любовь не знает границ. Каждый концерт группы превращается в настоящий праздник, где зрители могут танцевать под знакомые треки и испытывать мощные эмоции вместе с единомышленниками.

«Мы с вами. Мы любим вас. И мы сыграем на самых больших концертных площадках страны, чтобы все могли стать частью праздника «Руки вверх!» — так заявляет Сергей Жуков о предстоящем событии.

Спешите занять лучшие места и стать частью грандиозного шоу, которое состоится 13 июня на «Совкомбанк Арена». Это идеальная возможность спеть вместе с любимыми артистами и отдохнуть в компании друзей.

Не упустите шанс увидеть юбилейное шоу «30 нам уже!» и ощутить энергетику, которая объединяет поколения!