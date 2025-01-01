Концерт группы «Руки Вверх!» в Петербурге

17 октября 2025 в 19:00 на сцене СКА Арена в Санкт-Петербурге состоится долгожданный концерт легендарной группы «Руки Вверх!» и её солиста Сергея Жукова. Это событие станет настоящим праздником для поклонников группы и всех любителей романтической музыки!

Музыка, которая объединяет

Группа «Руки Вверх!» известна своими хитовыми композициями, которые уже многие годы остаются актуальными. «Ну, где же вы девчонки? И мальчишки!» — фразы из их песен вызывают ностальгию и поднимают настроение. На концерте вы сможете услышать любимые хиты и окунуться в атмосферу юности и романтики.

Не упустите возможность!

17 октября — это ваш шанс оторваться на полную катушку! Группа собирает огромные залы по всей стране, и Санкт-Петербург не станет исключением. Присоединяйтесь к счастливым людям и наслаждайтесь музыкой, которая объединяет поколения.

Билеты на концерт «Руки Вверх!»

Не забудьте приобрести билеты заранее — они быстро расходятся! Не позволяйте другим рассказывать вам, как это было здорово. Приходите и станьте частью незабываемого вечера!

«Крошки мои, мы по вам скучаем!» — с этими словами Сергей Жуков ждет вас на большом концерте группы «Руки Вверх!». Мы обещаем, этот вечер вы не забудете!