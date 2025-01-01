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Руки Вверх!
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Руки Вверх!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Руки Вверх!» в Петербурге

17 октября 2025 в 19:00 на сцене СКА Арена в Санкт-Петербурге состоится долгожданный концерт легендарной группы «Руки Вверх!» и её солиста Сергея Жукова. Это событие станет настоящим праздником для поклонников группы и всех любителей романтической музыки!

Музыка, которая объединяет

Группа «Руки Вверх!» известна своими хитовыми композициями, которые уже многие годы остаются актуальными. «Ну, где же вы девчонки? И мальчишки!» — фразы из их песен вызывают ностальгию и поднимают настроение. На концерте вы сможете услышать любимые хиты и окунуться в атмосферу юности и романтики.

Не упустите возможность!

17 октября — это ваш шанс оторваться на полную катушку! Группа собирает огромные залы по всей стране, и Санкт-Петербург не станет исключением. Присоединяйтесь к счастливым людям и наслаждайтесь музыкой, которая объединяет поколения.

Билеты на концерт «Руки Вверх!»

Не забудьте приобрести билеты заранее — они быстро расходятся! Не позволяйте другим рассказывать вам, как это было здорово. Приходите и станьте частью незабываемого вечера!

«Крошки мои, мы по вам скучаем!» — с этими словами Сергей Жуков ждет вас на большом концерте группы «Руки Вверх!». Мы обещаем, этот вечер вы не забудете!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Газпром Арена Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Руки Вверх!

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