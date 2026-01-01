Рудольф и Ио
Постановка
Театр «Тмин» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Рудольф и Ио»: о первой любви и границах

Спектакль «Рудольф и Ио», созданный по мотивам рассказа Виктора Распутина, предлагает зрителям трогательную историю первой любви. Это произведение поднимает важные темы о границах, о том, что многие из нас хранят глубоко внутри.

В рамках спектакля актеры пытаются дотронуться до хрупкого и важного, о чем мы зачастую забываем из-за житейских обстоятельств. Каждая встреча на сцене — это уникальный опыт, который оставляет след в сердце зрителя. Театр способен изменить вашу реальность, и каждый спектакль предоставляет возможность взглянуть на свою жизнь под новым углом.

Краткий сюжет

События спектакля начинаются с простой, но запоминающейся встречи, произошедшей в трамвае. Главный герой оказывается в ситуации, когда неожиданная незнакомка касается его плеча, и точно указывает на момент, когда ему следует выйти. Эта маленькая деталь становится началом их истории, полна чувств и открытий.

Почему стоит посмотреть

«Рудольф и Ио» — это не просто повествование о любви, но и исследование внутреннего мира людей, которые вынуждены сталкиваться с собственными эмоциями и переживаниями. Спектакль обещает заставить зрителей задуматься о том, что важно помнить и ценить в жизни.

Не упустите возможность стать частью этой волнующей истории. Уверяем, что каждый зритель унесет с собой что-то ценное после просмотра.

Июнь
4 июня четверг
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
16 июня вторник
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
21 июня воскресенье
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

