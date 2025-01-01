Спектакль Рубеж

Опера-поэма «Рубеж»: Память о подвиге строителей

Опера-поэма «Рубеж», созданная российским композитором и профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александром Чайковским, посвящена подвигу строителей оборонительных рубежей. Это уникальное произведение поднимает тему тружеников тыла, которая, к сожалению, редко освещалась в оперном жанре.

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские люди в тылу, как и на фронте, проявили невероятную стойкость и выдержку, что позволило стране выстоять и одержать победу. Опера «Рубеж» основана на этих исторических событиях и передает силу духа, присущую тем тяжелым годам.

Музыка и эмоциональное содержание

Традиции академической музыки, дополненные оригинальным сценарием и тщательно отобранным видеорядом, позволяют зрителю полностью погрузиться в эпоху. В центре сюжета — история любви, когда люди встречают и теряют друг друга. Музыкальный руководитель проекта, Михаил Голиков, планирует включить в спектакль вепсские народные песни, что добавит дополнительный колорит и глубину.

День освобождения Тихвина

Спектакль станет подарком городу воинской славы ко дню полного освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года. Это событие будет сопровождаться яркими музыкальными номерами и насыщенной визуальной составляющей, что сделает его незабываемым для зрителей.

Организаторы и команда

Организаторами выступают Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская Государственная филармония для детей и молодежи. В составе команды также балетмейстер Карина Петрусенкова и композитор Александр Чайковский. Это сотрудничество обещает создать уникальный театральный опыт.

Не пропустите возможность стать частью этого значимого события, которое объединяет музыку, историю и человеческие эмоции в единое целое!