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Рубеж
Киноафиша Рубеж

Спектакль Рубеж

16+
Режиссер Михаил Голиков
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера-поэма «Рубеж»: Память о подвиге строителей

Опера-поэма «Рубеж», созданная российским композитором и профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александром Чайковским, посвящена подвигу строителей оборонительных рубежей. Это уникальное произведение поднимает тему тружеников тыла, которая, к сожалению, редко освещалась в оперном жанре.

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские люди в тылу, как и на фронте, проявили невероятную стойкость и выдержку, что позволило стране выстоять и одержать победу. Опера «Рубеж» основана на этих исторических событиях и передает силу духа, присущую тем тяжелым годам.

Музыка и эмоциональное содержание

Традиции академической музыки, дополненные оригинальным сценарием и тщательно отобранным видеорядом, позволяют зрителю полностью погрузиться в эпоху. В центре сюжета — история любви, когда люди встречают и теряют друг друга. Музыкальный руководитель проекта, Михаил Голиков, планирует включить в спектакль вепсские народные песни, что добавит дополнительный колорит и глубину.

День освобождения Тихвина

Спектакль станет подарком городу воинской славы ко дню полного освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года. Это событие будет сопровождаться яркими музыкальными номерами и насыщенной визуальной составляющей, что сделает его незабываемым для зрителей.

Организаторы и команда

Организаторами выступают Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская Государственная филармония для детей и молодежи. В составе команды также балетмейстер Карина Петрусенкова и композитор Александр Чайковский. Это сотрудничество обещает создать уникальный театральный опыт.

Не пропустите возможность стать частью этого значимого события, которое объединяет музыку, историю и человеческие эмоции в единое целое!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 600 ₽

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