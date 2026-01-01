Спектакль Рубцов/Рыжий/Риф-мы

Поэзоконцерт в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина

В Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина состоится уникальный гостевой спектакль, созданный Омским Государственным академическим театром драмы, который предлагает зрителям встретиться с поэзией Николая Рубцова и Бориса Рыжего. Этот проект представляет собой своеобразный поэзоконцерт, где слово и музыка сливаются в единое целое.

О спектакле

«Именно у поэтов можно найти реакцию на все на свете», — говорят создатели. Семь актеров в простых повседневных футболках с цитатами на спинах представляют простую, но выразительную сценографию. На сцене — только табуреты и ящик с пивными бутылками, которые превращаются в музыкальные инструменты. Звук не лопнувшей струны и трубный зов рога, яркий писк и басовитый баян создают неповторимую музыкальную палитру.

Музыкальное разнообразие

Перкуссии в спектакле необычайно богаты, а интонационный строй поражает своей глубиной. Каждый из семи актеров, различающихся по возрасту и психофизике, в ходе действия получает свой звездный час — момент, который охватывает зрителя до мурашек по коже.

Актуальность поэзии

Несмотря на то, что стихотворения написаны преимущественно в ХХ веке, они звучат современно, свежо и волнующе. Композиция воспринимается как единая мужская исповедь, создающая глубокую связь между актерами и зрителями.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего поэзоконцерта, в котором звучит непреходящая сила слов великих поэтов.