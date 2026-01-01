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Рубцов/Рыжий/Риф-мы
Киноафиша Рубцов/Рыжий/Риф-мы

Спектакль Рубцов/Рыжий/Риф-мы

Постановка
Омский театр драмы 18+
Режиссер Георгий Цхвирава
Возраст 18+

О спектакле

Поэзоконцерт в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина

В Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина состоится уникальный гостевой спектакль, созданный Омским Государственным академическим театром драмы, который предлагает зрителям встретиться с поэзией Николая Рубцова и Бориса Рыжего. Этот проект представляет собой своеобразный поэзоконцерт, где слово и музыка сливаются в единое целое.

О спектакле

«Именно у поэтов можно найти реакцию на все на свете», — говорят создатели. Семь актеров в простых повседневных футболках с цитатами на спинах представляют простую, но выразительную сценографию. На сцене — только табуреты и ящик с пивными бутылками, которые превращаются в музыкальные инструменты. Звук не лопнувшей струны и трубный зов рога, яркий писк и басовитый баян создают неповторимую музыкальную палитру.

Музыкальное разнообразие

Перкуссии в спектакле необычайно богаты, а интонационный строй поражает своей глубиной. Каждый из семи актеров, различающихся по возрасту и психофизике, в ходе действия получает свой звездный час — момент, который охватывает зрителя до мурашек по коже.

Актуальность поэзии

Несмотря на то, что стихотворения написаны преимущественно в ХХ веке, они звучат современно, свежо и волнующе. Композиция воспринимается как единая мужская исповедь, создающая глубокую связь между актерами и зрителями.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего поэзоконцерта, в котором звучит непреходящая сила слов великих поэтов.

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В других городах
Сентябрь
9 сентября среда
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73

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