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Киноафиша Рубцов/Рыжий/Риф-мы

Спектакль Рубцов/Рыжий/Риф-мы

Постановка
Омский театр драмы 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Поэзоконцерт: Вдохновение из стихов Рубцова и Рыжего на сцене Омской драмы

В этом месяце приглашаем вас на уникальный поэзоконцерт, где звучат стихи двух выдающихся русских поэтов — Николая Рубцова и Бориса Рыжего. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей поэзии и живого искусства.

О поэтах

Николай Рубцов — один из самых значительных поэтов XX века, чьи произведения пронизаны глубокой лирикой и любовью к родной природе. Его стихи полны душевной тепла и искренности, что делает их актуальными и сегодня.

С другой стороны, Борис Рыжий — поэт, чье творчество отражает сложные переживания и глубокие размышления о жизни. Его работы, наполненные эмоциями, смогли затронуть сердца многих читателей и слушателей.

Что ожидать от концерта

На поэзоконцерте вы сможете услышать не только знаменитые стихи, но и их музыкальные интерпретации. В программе выступят талантливые исполнители, которые подарят новые звучания знакомым текстам. Уникальные аранжировки и выразительная подача создадут атмосферу, способствующую глубокому восприятию поэзии.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах. Рекомендуем заранее забронировать места, так как мероприятие обещает быть популярным.

Приходите, и пусть поэзия Рубцова и Рыжего станет источником вдохновения и размышлений для каждого из нас!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 19 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

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