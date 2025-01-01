Спектакль Рубцов/Рыжий/Риф-мы

Поэзоконцерт: Вдохновение из стихов Рубцова и Рыжего на сцене Омской драмы

В этом месяце приглашаем вас на уникальный поэзоконцерт, где звучат стихи двух выдающихся русских поэтов — Николая Рубцова и Бориса Рыжего. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей поэзии и живого искусства.

О поэтах

Николай Рубцов — один из самых значительных поэтов XX века, чьи произведения пронизаны глубокой лирикой и любовью к родной природе. Его стихи полны душевной тепла и искренности, что делает их актуальными и сегодня.

С другой стороны, Борис Рыжий — поэт, чье творчество отражает сложные переживания и глубокие размышления о жизни. Его работы, наполненные эмоциями, смогли затронуть сердца многих читателей и слушателей.

Что ожидать от концерта

На поэзоконцерте вы сможете услышать не только знаменитые стихи, но и их музыкальные интерпретации. В программе выступят талантливые исполнители, которые подарят новые звучания знакомым текстам. Уникальные аранжировки и выразительная подача создадут атмосферу, способствующую глубокому восприятию поэзии.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах. Рекомендуем заранее забронировать места, так как мероприятие обещает быть популярным.

Приходите, и пусть поэзия Рубцова и Рыжего станет источником вдохновения и размышлений для каждого из нас!