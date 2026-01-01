Постановка по повести Амирхана Еники

Повесть Амирхана Еники «Марево», написанная в 1962 году, является одним из самых известных произведений классика татарской литературы. Она привлекает внимание читателей своей новизной тем, глубиной и тонкостью изображения внутреннего мира человека. Действие повести охватывает период с 1943 по 1945 год и разворачивается в Казани — столице Татарской АССР.

Сюжет

В центре сюжета — встреча двух совершенно разных людей: начальника ОРС (Отдела рабочего снабжения) при крупном предприятии и солистки городской филармонии. Их случайная встреча происходит на железнодорожной станции в холодный зимний день. Он направляется в одну из деревень республики с ревизией торговых точек, а она — в составе концертной бригады на выступление.

С первого взгляда она привлекает его внимание своим прямым, смелым взглядом и нежной улыбкой. Он же, своим присутствием, внушает ей доверие, словно они знакомы давно.

Постановка

На сцене ТГАТ им. Г. Камала произведения А. Еники никогда прежде не ставились. Режиссер Айдар Заббаров, известный своими оригинальными театральными прочтениями прозы, предлагает зрителям уникальную интерпретацию текста, который, казалось бы, укоренился в своих исторических обстоятельствах. Заббаров раскроет, чем интересен и притягателен для современного театра этот полувековой текст.

Поддержка

Постановка реализована при поддержке гранта Группы компаний «Р-Фрам», генерального партнера фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Не упустите возможность увидеть это увлекательное театральное представление!