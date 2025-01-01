Меню
Розы для Серафины
Киноафиша Розы для Серафины

Спектакль Розы для Серафины

Постановка
Ноосфера 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Розы для Серафины» по мотивам пьесы Т. Уильямса

Тема одиночества и поиска смысла жизни

Спектакль «Розы для Серафины» раскрывает важнейшую социальную потребность человека — быть нужным. В основе сюжета лежит размышление о том, как одиночество разъедает душу, делая человека жестоким и злом. Проблема внутренней пустоты становится одной из центральных в пьесе: герои ищут утешение и радость общения с окружающими. Они осознают, что видеть и понимать себя можно лишь через отношения с другими людьми.

Героиня Серафина и её поиски счастья

Главная героиня Серафина переживает потерю мужа и сталкивается с взрослением своей дочери. Дочь постепенно находит свой путь и интересы, в то время как Серафина остаётся в одиночестве, запутанная в своих чувствах и желаниях. Она ищет смысл своей жизни, свой путь к счастью и новой любви. И вот, когда кажется, что всё потеряно, на её горизонте появляется человек, способный разрушить все её переживания и вернуть надежду.

Розы как символ нового начала

В момент драмы, когда Серафина переживает внутренний кризис, происходят неожиданные события, связанные с появлением таинственного незнакомца. Он становится тем человеком, который способен изменить её жизнь, олицетворяя в себе символ возрождения и любви. Он способен посадить для неё розы — символ нового начала, воскрешения, романтики и тепла, которое может быть вновь найдено в самых неожиданных моментах жизни.

Послание спектакля

«Розы для Серафины» учат ценить близких, не откладывать общение и любовь на потом, и напомнить каждому зрителю, что в мире есть место для чудес, если открыть сердце.

Режиссер
Наталия Львова
В ролях
Татьяна Егорова
Наталия Алферьева
Вера Зыкина
Надежда Натяг
Артур Авару

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Ноосфера Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, 27
19:00 от 700 ₽

