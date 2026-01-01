Спектакль Розовое платье

Оповещения от Киноафиши
Розовое платье
Билеты от 1000₽
16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Сиквел пьесы Чехова «Три сестры» в Театре на Малой Ордынке

«Розовое платье» – это смелый и неожиданный сиквел бессмертной пьесы Антона Чехова «Три сестры». Действие происходит в 1932 году, спустя три десятилетия после событий оригинала. На сцене мы увидим, как перемены, потрясшие страну, отразились на жизнях сестер Прозоровых.

Перемены, привнесённые революцией и гражданской войной, навсегда изменили Россию. Сестры Прозоровы по-прежнему пленены мечтами о лучшем будущем, которое всё больше уходит в прошлое. В этом новом мире единственной, кто умеет жить настоящим моментом, становится Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна: новый взгляд на персонажа

Кто же такая Наталья Ивановна, осмелившаяся предстать перед надменными сестрами в «пошлом» розовом платье с зеленым пояском? Забудьте прежние стереотипы! Это не вульгарная мещанка, а сильная и прекрасная женщина с осознанием своей судьбы и собственной правды.

Более того, Наталия становится настоящей законодательницей моды, ведь сочетание розового и зеленого цвета было в тренде того времени! В главной роли зрителей ждет великолепная Ирина Линдт, чье перевоплощение в Наталью Ивановну станет настоящим откровением.

Чеховские страсти в новом свете

«Розовое платье» – это театральное событие, которое заставит вас по-новому взглянуть на классику русской литературы. Каждый персонаж раскрывается с неожиданной стороны, предоставляя зрителям возможность увидеть знакомые истории в новом свете.

Не упустите возможность стать частью этой интригующей постановки и насладиться переосмыслением классических произведений.

Режиссер
Эдуард Бояков
В ролях
Ирина Линдт

Апрель
Май
2 апреля четверг
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 2000 ₽
6 мая среда
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье

