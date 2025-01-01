Спектакль Розивер (Сон про не сон)

Комедия о страстях и недоразумениях

Анна Андреевна и её муж Антоша были гордостью города: их счастливая жизнь напоминала идеальную картину. Всё было в порядке: деньги шли рекой, дети росли, подчинённые уважали, а горожане боготворили их. Однако спокойствие их жизни нарушил молодой человек, который, как выяснилось, имел в своём лице много, много всего. Потеряв головы от его появления, Анюта и другие женщины города оказались в ловушке своих собственных чувств.

Проблема и решение

Потеря голов стала символом неожиданных эмоций и тревожных обстоятельств. Женщины пытались придумать, как избежать последствий своего безумного поведения, что и привело к ряду забавных ситуаций. Вопросы «что дать и сколько дать?» стали важнейшими в решении проблемы. Всё это привело к затейливым перепятиям и неожиданным решениям, в результате чего всё вернулось в норму.

Ключевые моменты спектакля

В спектакле разыгрывается вечная история о человеческих слабостях и неверных решениях, сопровождающаяся лёгким юмором и неожиданными поворотами. В финале всё возвращается на круги своя — Антоша просыпается, и мир снова становится прежним.