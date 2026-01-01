Представляем самую знаменитую библейскую историю в спектакле «Рождество»

Спектакль Вячеслава Спесивцева «Рождество» — это возможность для детей и их родителей погрузиться в одну из самых значимых библейских историй. Динамично развивающийся сюжет поможет юным зрителям лучше понять происхождение и смысл этого праздника.

Яркие образы и красочная постановка

Яркие образы и красочная постановка создадут незабываемую атмосферу, которая подарит вам и вашим детям настоящее праздничное настроение. Спектакль наполнен музыкой, танцами и захватывающими сценами, что сделает его привлекательным для всей семьи.

Увлекательная беседа с ангелом

Перед началом действия актриса Диана Арахчан в образе ангела проведет с юными зрителями увлекательную беседу на тему Библии. Она расскажет, какую роль дети сыграют в спектакле, что сделает их участие особенно важным и запоминающимся.

Не упустите возможность

Не упустите возможность подарить своим детям уникальный опыт и познакомить их с историей, которая волновала сердца миллионов. Приходите на спектакль «Рождество» и создайте вместе с нами неповторимые воспоминания о празднике!