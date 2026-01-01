Спектакль Рождество

Приглашаем вас на удивительный спектакль от театра Миссис Хадсон (г. Новосибирск) — «Рождество», который погрузит вас в трогательную и вдохновляющую историю рождения Христа.
Основой постановки стал сценарий традиционного скоморошьего представления, адаптированный для детской аудитории. Постановка наполнена:
Для кого?
Постановка создана для семейного просмотра, она одинаково увлекательна и для детей, и для взрослых.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и прославления Рождества вместе с театром Миссис Хадсон!