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Рождество
Киноафиша Рождество

Спектакль Рождество

6+
Продолжительность 35 минут
Возраст 6+

О спектакле

«Рождество» — театр Миссис Хадсон в гостях у «Пилигримов»

Приглашаем вас на удивительный спектакль от театра Миссис Хадсон (г. Новосибирск)«Рождество», который погрузит вас в трогательную и вдохновляющую историю рождения Христа.

Основой постановки стал сценарий традиционного скоморошьего представления, адаптированный для детской аудитории. Постановка наполнена:

  • Яркими персонажами — с элементами комизма, наивности и непосредственности.
  • Сказочной атмосферой — шествия магов и пастухов проходят сквозь все действие, создавая волшебное настроение.
  • Красочной визуализацией — спектакль оживает через музыку, костюмы и живую игру актеров.

Для кого?
Постановка создана для семейного просмотра, она одинаково увлекательна и для детей, и для взрослых.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и прославления Рождества вместе с театром Миссис Хадсон!

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