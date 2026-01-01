Спектакль Рождество

«Рождество» — театр Миссис Хадсон в гостях у «Пилигримов»

Приглашаем вас на удивительный спектакль от театра Миссис Хадсон (г. Новосибирск) — «Рождество», который погрузит вас в трогательную и вдохновляющую историю рождения Христа.

Основой постановки стал сценарий традиционного скоморошьего представления, адаптированный для детской аудитории. Постановка наполнена:

Яркими персонажами — с элементами комизма, наивности и непосредственности.

— с элементами комизма, наивности и непосредственности. Сказочной атмосферой — шествия магов и пастухов проходят сквозь все действие, создавая волшебное настроение.

— шествия магов и пастухов проходят сквозь все действие, создавая волшебное настроение. Красочной визуализацией — спектакль оживает через музыку, костюмы и живую игру актеров.

Для кого?

Постановка создана для семейного просмотра, она одинаково увлекательна и для детей, и для взрослых.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и прославления Рождества вместе с театром Миссис Хадсон!