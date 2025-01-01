Волшебство Рождества в Анненкирхе

В преддверии самого ожидаемого зимнего праздника в Анненкирхе открывается новая мультимедийная выставка. Позвольте себе окунуться в атмосферу чуда и радости, которую создают тематические медиаинсталляции, картины и арт-объекты, расположенные на территории обгоревшей старинной кирхи.

Уникальные инсталляции

Переступив порог Анненкирхе, вы сможете оказаться в стране бесконечного Рождества. На выставке вас ждет зимний лес, где можно затеряться и насладиться удивительными пейзажами, а также услышать песнь ангелов. Особое внимание уделено интерактивным элементам: у вас будет возможность запустить своего ангела, что станет настоящим волшебным моментом.

Частичка праздника

Не забывайте уносить с собой частичку праздника, ведь эта выставка — прекрасная возможность создать новогоднее настроение и поделиться им с близкими. Анненкирхе приглашает всех желающих насладиться магией рождественского времени и подарить себе незабываемые впечатления.