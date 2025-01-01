Меню
Рождество
Киноафиша Рождество

Рождество

6+
Возраст 6+

О выставке

Волшебство Рождества в Анненкирхе

В преддверии самого ожидаемого зимнего праздника в Анненкирхе открывается новая мультимедийная выставка. Позвольте себе окунуться в атмосферу чуда и радости, которую создают тематические медиаинсталляции, картины и арт-объекты, расположенные на территории обгоревшей старинной кирхи.

Уникальные инсталляции

Переступив порог Анненкирхе, вы сможете оказаться в стране бесконечного Рождества. На выставке вас ждет зимний лес, где можно затеряться и насладиться удивительными пейзажами, а также услышать песнь ангелов. Особое внимание уделено интерактивным элементам: у вас будет возможность запустить своего ангела, что станет настоящим волшебным моментом.

Частичка праздника

Не забывайте уносить с собой частичку праздника, ведь эта выставка — прекрасная возможность создать новогоднее настроение и поделиться им с близкими. Анненкирхе приглашает всех желающих насладиться магией рождественского времени и подарить себе незабываемые впечатления.

Купить билет на выставка Рождество

Декабрь
Январь
Февраль
18 декабря четверг
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
19 декабря пятница
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
20 декабря суббота
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
22 декабря понедельник
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
23 декабря вторник
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
24 декабря среда
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
25 декабря четверг
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
26 декабря пятница
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
27 декабря суббота
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
29 декабря понедельник
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
30 декабря вторник
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
1 января четверг
12:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
2 января пятница
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
3 января суббота
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
4 января воскресенье
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
5 января понедельник
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
6 января вторник
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
7 января среда
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
8 января четверг
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
9 января пятница
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
10 января суббота
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
11 января воскресенье
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
12 января понедельник
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
13 января вторник
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
14 января среда
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
15 января четверг
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
16 января пятница
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
17 января суббота
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
18 января воскресенье
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
19 января понедельник
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
20 января вторник
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
21 января среда
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
22 января четверг
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
23 января пятница
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
24 января суббота
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
25 января воскресенье
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
26 января понедельник
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
27 января вторник
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
28 января среда
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
29 января четверг
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
30 января пятница
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 600 ₽
31 января суббота
10:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽
1 февраля воскресенье
14:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 800 ₽

В ближайшие дни

Все выставки Москвы
