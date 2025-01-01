Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождество во Франции в стиле джаз
Киноафиша Рождество во Франции в стиле джаз

Рождество во Франции в стиле джаз

6+
Возраст 6+

О концерте

Загадочный мир джаза с Faberge Jazz Trio

В продолжение зимних праздников ансамбль Faberge Jazz Trio приглашает вас отрешиться от повседневности и погрузиться в атмосферу фильмов Вуди Аллена и Франции 1930-х годов. Откройте для себя мир, где музыка Джанго Рейнхардта становится саундтреком к утончённому Парижу, смешиваясь с горячей цыганской культурой.

Уникальный стиль джаз-мануш

Джаз-мануш, в котором переплетаются ритмы балканских народов, представляет собой одно из самых интересных направлений современного джаза. Оно сочетает традиционные основы с экспериментальными чертами. Быстрые мелодические переходы гитарных партий, нежный и пронзительный саксофон, завораживающая перкуссия и виртуозный контрабас — все это создаёт неповторимую атмосферу.

Исполнители вечернего концерта

На сцене вас встретят:

  • Макс Пинчук – гитара, вокал
  • Лада Попова – саксофон
  • Дмитрий Борисов – контрабас

Важно знать

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться магией джаза в исполнении талантливого Faberge Jazz Trio!

Купить билет на концерт Рождество во Франции в стиле джаз

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
8 января в 16:40 Стендап-клуб на Белинского
от 1390 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
6 января в 19:00 Стендап-клуб на Белинского
от 1390 ₽
Вивальди. Времена года
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года
21 января в 20:00 Дом Архитектора
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше