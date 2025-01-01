Рождество во Франции в стиле джаз

Загадочный мир джаза с Faberge Jazz Trio

В продолжение зимних праздников ансамбль Faberge Jazz Trio приглашает вас отрешиться от повседневности и погрузиться в атмосферу фильмов Вуди Аллена и Франции 1930-х годов. Откройте для себя мир, где музыка Джанго Рейнхардта становится саундтреком к утончённому Парижу, смешиваясь с горячей цыганской культурой.

Уникальный стиль джаз-мануш

Джаз-мануш, в котором переплетаются ритмы балканских народов, представляет собой одно из самых интересных направлений современного джаза. Оно сочетает традиционные основы с экспериментальными чертами. Быстрые мелодические переходы гитарных партий, нежный и пронзительный саксофон, завораживающая перкуссия и виртуозный контрабас — все это создаёт неповторимую атмосферу.

Исполнители вечернего концерта

На сцене вас встретят:

Макс Пинчук – гитара, вокал

– гитара, вокал Лада Попова – саксофон

– саксофон Дмитрий Борисов – контрабас

Важно знать

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться магией джаза в исполнении талантливого Faberge Jazz Trio!