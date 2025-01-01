Меню
Рождество в живописи и музыке. Концерт-лекция Н. Лавреновой и А. Паклиной
Билеты от 2800₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О выставке

Тёплый рождественский вечер в лофт-пространстве «Свое Поле»

Приглашаем вас на уникальное рождественское событие, где музыка и живопись расскажут историю праздника — от библейских истоков до европейских семейных традиций и красочных русских Святок. Вечер обещает быть наполненным красотой и волшебством!

История Рождества от мастеров Возрождения до XIX века

Вас ждет путешествие в прошлое, начиная с Рождества мастеров Возрождения и Барокко. Здесь сияние божественного света и символика чуда соединяются с музыкой Баха, создавая атмосферу благоговейного ожидания чуда.

Далее мы перенесемся в Европу XIX века. Тихие гостиные, свечи на ёлке и зимние пейзажи вновь оживут под волшебные нотки Ференца Листа, напоминая о теплоте семейных встреч.

Русская зима и святочные традиции

Завершит вечер картина русской зимы: шумные, морозные улицы, полные святочных обрядов и веселых встреч. Музыка Чайковского, а также произведения художников Маковского и Кустодиева, помогут создать атмосферу народного веселья и таинственных гаданий.

Творческий финал вечера

В конце вечера мы свяжем все три сюжета в единую историю и подарим каждому гостю рождественские открытки. Это будет возможность написать тёплые пожелания и обменяться ими, добавляя особое тепло к началу праздника.

Ведущие вечера

Наш вечер посвятят:

  • Наталья Лавренова — искусствовед, педагог, лектор и победитель «Лиги Лекторов» 2022. Она также является автором ТГ-канала «Искусству быть!».
  • Анна Паклина — пианистка, лектор и лауреат международных музыкальных премий. Она — соавтор и ведущая музыкально-просветительского проекта «Арт-ведомство Ликбез».

Не упустите возможность насладиться этим замечательным вечером, полным музыки, искусства и тепла рождественского настроения!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2800 ₽
4 января воскресенье
18:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2800 ₽

