Тёплый рождественский вечер в лофт-пространстве «Свое Поле»

Приглашаем вас на уникальное рождественское событие, где музыка и живопись расскажут историю праздника — от библейских истоков до европейских семейных традиций и красочных русских Святок. Вечер обещает быть наполненным красотой и волшебством!

История Рождества от мастеров Возрождения до XIX века

Вас ждет путешествие в прошлое, начиная с Рождества мастеров Возрождения и Барокко. Здесь сияние божественного света и символика чуда соединяются с музыкой Баха, создавая атмосферу благоговейного ожидания чуда.

Далее мы перенесемся в Европу XIX века. Тихие гостиные, свечи на ёлке и зимние пейзажи вновь оживут под волшебные нотки Ференца Листа, напоминая о теплоте семейных встреч.

Русская зима и святочные традиции

Завершит вечер картина русской зимы: шумные, морозные улицы, полные святочных обрядов и веселых встреч. Музыка Чайковского, а также произведения художников Маковского и Кустодиева, помогут создать атмосферу народного веселья и таинственных гаданий.

Творческий финал вечера

В конце вечера мы свяжем все три сюжета в единую историю и подарим каждому гостю рождественские открытки. Это будет возможность написать тёплые пожелания и обменяться ими, добавляя особое тепло к началу праздника.

Ведущие вечера

Наш вечер посвятят:

Наталья Лавренова — искусствовед, педагог, лектор и победитель «Лиги Лекторов» 2022. Она также является автором ТГ-канала «Искусству быть!».

— искусствовед, педагог, лектор и победитель «Лиги Лекторов» 2022. Она также является автором ТГ-канала «Искусству быть!». Анна Паклина — пианистка, лектор и лауреат международных музыкальных премий. Она — соавтор и ведущая музыкально-просветительского проекта «Арт-ведомство Ликбез».

Не упустите возможность насладиться этим замечательным вечером, полным музыки, искусства и тепла рождественского настроения!