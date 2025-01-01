Приглашаем вас на уникальное рождественское событие, где музыка и живопись расскажут историю праздника — от библейских истоков до европейских семейных традиций и красочных русских Святок. Вечер обещает быть наполненным красотой и волшебством!
Вас ждет путешествие в прошлое, начиная с Рождества мастеров Возрождения и Барокко. Здесь сияние божественного света и символика чуда соединяются с музыкой Баха, создавая атмосферу благоговейного ожидания чуда.
Далее мы перенесемся в Европу XIX века. Тихие гостиные, свечи на ёлке и зимние пейзажи вновь оживут под волшебные нотки Ференца Листа, напоминая о теплоте семейных встреч.
Завершит вечер картина русской зимы: шумные, морозные улицы, полные святочных обрядов и веселых встреч. Музыка Чайковского, а также произведения художников Маковского и Кустодиева, помогут создать атмосферу народного веселья и таинственных гаданий.
В конце вечера мы свяжем все три сюжета в единую историю и подарим каждому гостю рождественские открытки. Это будет возможность написать тёплые пожелания и обменяться ими, добавляя особое тепло к началу праздника.
Наш вечер посвятят:
Не упустите возможность насладиться этим замечательным вечером, полным музыки, искусства и тепла рождественского настроения!