Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождество в Сан-Ремо
Киноафиша Рождество в Сан-Ремо

Рождество в Сан-Ремо

12+
Возраст 12+

О концерте

Эстрадные хиты Италии в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет концерт в рамках цикла «Новогодний фейерверк». Эта уникальная музыкальная программа подарит зрителям легендарные хиты итальянской эстрады, способные создать поистине волшебную атмосферу праздника.

Участники программы

На сцене выступят:

  • Ансамбль «Маркелловы голоса»
  • Шоу-дуэт «Латинский квартал»

В программе звучат знаменитые произведения, которые славятся своими мелодиями и неповторимым шармом. Концерт не оставит равнодушными любителей итальянской музыки и тех, кто ценит новогодние вечера в прекрасной компании.

Оркестр и дирижер

Концертный коллектив возглавит дирижер Игорь Тюваев, а аккомпанировать музыкантам будут:

  • Александр Черемисов – ударные
  • Сергей Копаев – бас-гитара
  • Юрий Иушин – гитара
  • Дмитрий Белоглазов – электрогитара, вокал
  • Владимир Шарифуллин – труба

Не упустите возможность насладиться незабываемыми мелодиями и создать праздничное настроение вместе с нами!

Купить билет на концерт Рождество в Сан-Ремо

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
23 декабря вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1400 ₽
4 января воскресенье
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1400 ₽

В ближайшие дни

В гостях у оркестра
12+
Классическая музыка
В гостях у оркестра
14 февраля в 18:00 Концертный зал им. Каца
от 500 ₽
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
18+
Юмор
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
20 декабря в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
5 января в 18:00 Бродячая собака
от 1310 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше