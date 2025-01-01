Рождество в Сан-Ремо

Эстрадные хиты Италии в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет концерт в рамках цикла «Новогодний фейерверк». Эта уникальная музыкальная программа подарит зрителям легендарные хиты итальянской эстрады, способные создать поистине волшебную атмосферу праздника.

Участники программы

На сцене выступят:

Ансамбль «Маркелловы голоса»

Шоу-дуэт «Латинский квартал»

В программе звучат знаменитые произведения, которые славятся своими мелодиями и неповторимым шармом. Концерт не оставит равнодушными любителей итальянской музыки и тех, кто ценит новогодние вечера в прекрасной компании.

Оркестр и дирижер

Концертный коллектив возглавит дирижер Игорь Тюваев, а аккомпанировать музыкантам будут:

Александр Черемисов – ударные

Сергей Копаев – бас-гитара

Юрий Иушин – гитара

Дмитрий Белоглазов – электрогитара, вокал

Владимир Шарифуллин – труба

Не упустите возможность насладиться незабываемыми мелодиями и создать праздничное настроение вместе с нами!