Рождество в Париже. Новогодний концерт французской музыки

Музыка теплой Франции в Jam Club

В Jam Club состоится выступление культового московского театрального кабаре-бэнда «Елисейские поля». Это событие не оставит равнодушными всех ценителей французских мелодий.

Французский джаз и шансон

В программе будут звучать знаменитые французские песни в джазовом оформлении. Зрители смогут насладиться творчеством таких легенд, как Эдит Пиаф и Zaz, а также авторскими композициями коллектива. Исполнение на безупречном французском языке добавит особый колорит и атмосферу.

Состав и звучание

В бэнде выступают талантливые музыканты: пианист, контрабасист, ударник и вокалист, которые создают уникальное звучание, сочетая различные инструменты, такие как квинтон и барабаны. Это гарантирует, что концерт станет незабываемым событием, полным романтики и эмоциональной насыщенности.

По ту сторону музыки

Концерт «Елисейских полей» станет отличным выбором для тех, кто ценит французский шансон и джаз. Не упустите шанс окунуться в атмосферу французского кабаре и насладиться живым исполнением.