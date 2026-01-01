Новогодняя сказка «Рождество в Музыколандии» — яркий праздник для всей семьи

Мультижанровое представление «Рождество в Музыколандии» на сцене LIVE АРЕНЫ приглашает детей и их родителей в мир волшебства и новогодней магии. Зрители окунутся в увлекательное путешествие по сказочной стране Музыколандии вместе с девочкой Настей, которая, оказавшись во сне в этом фантастическом мире, должна помочь принцессе Эоле и принцу победить злого Какофона и защитить музыкальное королевство.

Магия жанров и технологий

Постановка объединяет элементы цирка, балета, оперы, русских народных танцев и хорового искусства, создавая неповторимую атмосферу. Захватывающие дух цирковые номера, уникальные фокусы и трюки иллюзионистов, включая появление голубей и кроликов, левитацию и летающую чашку, а также спецэффекты, такие как световые и лазерные шоу, обеспечат настоящий восторг.

Интерактивные моменты и игры

Юные зрители смогут поучаствовать в интерактивных играх: складывать оригами, играть в «Крокодила», участвовать в мыльных шоу и встречать Деда Мороза. Всё это в сопровождении динамичных музыкальных номеров и ярких спецэффектов, таких как дождь из шариков и выброс конфетти.

Звёздный состав и музыкальное сопровождение

Среди исполнителей — известные солисты Мариинского и Большого театров, актёры театра и кино. Роль принцессы Эолы исполняет Светлана Феодулова, обладательница самого высокого голоса в мире, а принца играет Роман Арндт. Финалом шоу станет исполнение песни «Светлая ночь» в сопровождении звона колоколов и всех героев.

Сказка с уникальной речью и культурной ценностью

Тексты сказки написаны стихами на великолепном русском языке, следуя традициям классического литературного языка, который использовал Александр Пушкин. Это делает постановку не только развлекательной, но и образовательной, приобщающей зрителей к искусству.

Декорации и костюмы

Великолепные костюмы и масштабные декорации, включая костюмы-трансформеры и уникальные образы, дополняют визуальное великолепие. Все номера будут видны благодаря экранам крупных планов, а сама сцена позволяет показать грандиозные танцевальные постановки и цирковые выступления.

Постановка для всей семьи

«Рождество в Музыколандии» обещает стать событием, которое подарит радость и оставит яркие впечатления всем зрителям.