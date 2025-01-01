Рождество в Ирландии и Шотландии. Орган, волынка, флейта

Погружение в волшебство кельтской музыки. Концерт в старинном соборе

Конец декабря - время приятных сюрпризов. Одним из них станет незабываемое шоу в самом сердце Москвы. Здесь вы сможете окунуться в уникальную энергию ирландской и шотландской музыки.

Музыка, которая объединила традиции

На сцене прозвучат хорошо знакомые фольклорные мелодии и любимые классические гимны Рождества. Их исполнение доверено самым неожиданным ансамблям инструментов, что сделает каждое выступление уникальным. Народная кельтская и ирландская музыка — важная составляющая британского культурного наследия, которая по-прежнему радует сердца зрителей.

Тепло и дружеская атмосфера

В Шотландии и Ирландии рождественские дни традиционно проводятся в кругу близких людей. Мы приглашаем вас разделить эту атмосферу с замечательными музыкантами на концертах фестиваля «Дорога в Рождество». Насладитесь теплом и жизнерадостностью, погружаясь в мир кельтских мелодий.

Не упустите шанс стать частью этого чудесного события, которое создаст настроение настоящего праздника и подарит вам незабываемые эмоции!