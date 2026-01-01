Новогодний спектакль «Рождество в домике Петсона»

Канун Рождества — время чудес, особенно если вы в компании старика Петсона и его озорного котёнка Финдуса!

Уютная история о праздничных хлопотах

На этот раз Петсон и Финдус готовятся к Рождеству. Им предстоит расчистить снег, отправиться в лес за ёлкой, испечь имбирное печенье и, конечно, создать атмосферу настоящего праздника. Но, как всегда, дела идут не по плану, и вместо спокойной подготовки их ждут забавные и трогательные приключения.

Камерный и домашний спектакль

Это история о том, как справляться с неожиданностями и сохранять праздничный настрой, даже когда всё идёт наперекосяк. Уютная атмосфера спектакля подарит тепло и настроение, идеально подходящее для зимнего вечера.

Творческая команда, которую вы любите

Режиссёр Елена Лабутина и художник Вера Соколова вновь обращаются к книгам Свена Нурдквиста. Этот спектакль — четвёртое их творение, следующее за хитами:

«Финдус и Механический Дед Мороз»

«Охота на лис»

«Петсон и Финдус. Именинный пирог»

Приходите всей семьёй и узнайте, какие чудеса ждут Петсона и Финдуса в этом Рождестве!