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Рождество в домике Петсона
Киноафиша Рождество в домике Петсона

Спектакль Рождество в домике Петсона

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний спектакль «Рождество в домике Петсона»

Канун Рождества — время чудес, особенно если вы в компании старика Петсона и его озорного котёнка Финдуса!

Уютная история о праздничных хлопотах

На этот раз Петсон и Финдус готовятся к Рождеству. Им предстоит расчистить снег, отправиться в лес за ёлкой, испечь имбирное печенье и, конечно, создать атмосферу настоящего праздника. Но, как всегда, дела идут не по плану, и вместо спокойной подготовки их ждут забавные и трогательные приключения.

Камерный и домашний спектакль

Это история о том, как справляться с неожиданностями и сохранять праздничный настрой, даже когда всё идёт наперекосяк. Уютная атмосфера спектакля подарит тепло и настроение, идеально подходящее для зимнего вечера.

Творческая команда, которую вы любите

Режиссёр Елена Лабутина и художник Вера Соколова вновь обращаются к книгам Свена Нурдквиста. Этот спектакль — четвёртое их творение, следующее за хитами:

  • «Финдус и Механический Дед Мороз»
  • «Охота на лис»
  • «Петсон и Финдус. Именинный пирог»

Приходите всей семьёй и узнайте, какие чудеса ждут Петсона и Финдуса в этом Рождестве!

Режиссер
Елена Лабутина
В ролях
Ксения Зарубей
Татьяна Каргаева
Артем Четвериков
Борис Перцель
Максим Новиков
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