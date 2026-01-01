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Киноафиша Рождество в домике Петсона

Спектакль Рождество в домике Петсона

Постановка
Волшебная миля 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний музыкальный спектакль для детей от 3 до 5 лет

Перед Рождеством Петсон и его котёнок Финдус не сидят без дела: они готовятся к празднику, расчистят снег, идут за ёлкой, пекут имбирные печенья и, конечно, сочиняют новогоднюю песню. Но вот беда — Петсон подвернул ногу в самый неподходящий момент. Как же они успеют всё подготовить и встретить праздник?

Вместе с добродушным старичком и его неугомонным котёнком зрители погрузятся в атмосферу уютной шведской деревеньки, познакомятся с традициями празднования Рождества и, конечно, станут частью увлекательного музыкального приключения. Это трогательная и весёлая история о том, как настоящие друзья всегда найдут способ создать чудо, даже когда кажется, что всё идет не так.

Информация для посетителей:

  • Для детей до 5 лет допускается 1 взрослый сопровождающий по входному билету в парк для взрослого.
  • Если второй взрослый желает также участвовать в спектакле или квесте, необходимо приобрести отдельный билет на спектакль (а не входной билет в парк для взрослого).

Что входит в стоимость билета:

  • Неограниченное время пребывания в парке.
  • Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.
  • Участие в мастер-классах в течение дня.
  • Посещение сферического кинотеатра с фильмами и мультфильмами по расписанию парка.
  • Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах, играх, дискотеках и шоу, проводимых на территории парка.
  • Свободный доступ к кулерам с питьевой водой.
  • Wi-Fi на всей территории парка.

Обратите внимание:
При посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых.

Дополнительно:
До и после спектакля гости могут свободно играть в парке без ограничения времени. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и продолжить новогоднее веселье!

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