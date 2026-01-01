Перед Рождеством Петсон и его котёнок Финдус не сидят без дела: они готовятся к празднику, расчистят снег, идут за ёлкой, пекут имбирные печенья и, конечно, сочиняют новогоднюю песню. Но вот беда — Петсон подвернул ногу в самый неподходящий момент. Как же они успеют всё подготовить и встретить праздник?
Вместе с добродушным старичком и его неугомонным котёнком зрители погрузятся в атмосферу уютной шведской деревеньки, познакомятся с традициями празднования Рождества и, конечно, станут частью увлекательного музыкального приключения. Это трогательная и весёлая история о том, как настоящие друзья всегда найдут способ создать чудо, даже когда кажется, что всё идет не так.
Информация для посетителей:
Что входит в стоимость билета:
Обратите внимание:
При посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых.
Дополнительно:
До и после спектакля гости могут свободно играть в парке без ограничения времени. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и продолжить новогоднее веселье!