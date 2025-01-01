История новогодних традиций в России на лекции Ангелины Дроновой

Традиция отмечать Новый год, украшать дом, дарить подарки и с нетерпением ждать чуда существует в России более ста лет. Но когда же именно она начала формироваться?

На лекции вам откроется история новогоднего празднования в России, а также вы попадете в атмосферу главного праздника императорской семьи. Рождество, Святки, Новый год и Крещение - все это активно отмечалось Романовыми. Семья каталась на коньках, строила ледовые городки и шила маскарадные костюмы, в то время как неизменно чтила традиции и создавала свои уникальные обряды.

Что вас ждет на лекции

Узнаете, какие подарки дарились в императорской семье и для чего устраивались лотереи.

Обнаружите, что среди рождественских подарков Романовых оказался бюст Петра I, а вместо привычной ели они наряжали апельсиновое дерево.

Разберетесь, действительно ли для каждого члена семьи ставили свою собственную ёлку, и как ее украшали, чтобы она выглядела волшебно.

Исследуете, что такое диамант-пудры, бонбоньерки и зажигательные нити.

Послушаете о балах и маскарадах, проводившихся на Новый год и Рождество, и зачем Екатерина II устраивала ужин в хрустальном шатре.

Узнаете, какие старые русские забавы стали традиционными и кто из императоров любил колядовать, танцевать и играть в бирюльки.

Погрузитесь в вопросы веры великих княжн в гадания и узнаете, какие методы «узнать будущее» считались самыми надежными.

О лекторе

Ангелина Дронова — историк и выпускница, а также соискатель кафедры истории России XIX — начала XX века Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Она является автором множества статей по истории театра и танца, что придаёт ее лекциям дополнительную глубину и интерес.