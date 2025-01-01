Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рождество в доме Романовых. Лекция историка Ангелины Дроновой
Билеты от 3800₽
Киноафиша Рождество в доме Романовых. Лекция историка Ангелины Дроновой

Рождество в доме Романовых. Лекция историка Ангелины Дроновой

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О выставке

История новогодних традиций в России на лекции Ангелины Дроновой

Традиция отмечать Новый год, украшать дом, дарить подарки и с нетерпением ждать чуда существует в России более ста лет. Но когда же именно она начала формироваться?

На лекции вам откроется история новогоднего празднования в России, а также вы попадете в атмосферу главного праздника императорской семьи. Рождество, Святки, Новый год и Крещение - все это активно отмечалось Романовыми. Семья каталась на коньках, строила ледовые городки и шила маскарадные костюмы, в то время как неизменно чтила традиции и создавала свои уникальные обряды.

Что вас ждет на лекции

  • Узнаете, какие подарки дарились в императорской семье и для чего устраивались лотереи.
  • Обнаружите, что среди рождественских подарков Романовых оказался бюст Петра I, а вместо привычной ели они наряжали апельсиновое дерево.
  • Разберетесь, действительно ли для каждого члена семьи ставили свою собственную ёлку, и как ее украшали, чтобы она выглядела волшебно.
  • Исследуете, что такое диамант-пудры, бонбоньерки и зажигательные нити.
  • Послушаете о балах и маскарадах, проводившихся на Новый год и Рождество, и зачем Екатерина II устраивала ужин в хрустальном шатре.
  • Узнаете, какие старые русские забавы стали традиционными и кто из императоров любил колядовать, танцевать и играть в бирюльки.
  • Погрузитесь в вопросы веры великих княжн в гадания и узнаете, какие методы «узнать будущее» считались самыми надежными.

О лекторе

Ангелина Дронова — историк и выпускница, а также соискатель кафедры истории России XIX — начала XX века Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Она является автором множества статей по истории театра и танца, что придаёт ее лекциям дополнительную глубину и интерес.

Купить билет на выставка Рождество в доме Романовых. Лекция историка Ангелины Дроновой

Помощь с билетами
Январь
6 января вторник
11:30
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3800 ₽

В ближайшие дни

Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»
0+
Классическое искусство
Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»
6 января в 21:30 Новая Третьяковка
Билеты
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
3 января в 20:00 Центр «Марс»
от 1600 ₽
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
31 января в 15:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше