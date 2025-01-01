Спектакль по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо в Доме Высоцкого на Таганке

Спектакль «Рождество в доме Купьелло» по одноимённой пьесе Эдуардо де Филиппо рассказывает о незадачливом отце семейства Луке Купьелло. Он отчаянно пытается объединить своих родных вокруг символа Рождества — Яслей Христовых. Однако его взрослые дети давно утратили веру в чудо. Провоцируемые таинственным гостем, они решают устроить праздник непослушания и разрушают Ясли. Лука не выдерживает раздора и теряет сознание...

О драматурге и его наследии

Эдуардо де Филиппо — не только талантливый драматург, но и выдающийся режиссёр и актёр. В одной из своих пьес «Сын Пульчинеллы» он переосмыслил образ главной неаполитанской маски dell'arte. Как отмечали критики: «Неаполь, Италия и мировой театр обязаны Эдуардо де Филиппо тем, что маска Пульчинеллы ещё жива».

Постановочная группа

Режиссёр: Власов Сергей

Художник по свету: Елена Перельман

Художник по костюмам: Марина Филатова

Действующие лица и исполнители

Лука Купьелло: Александр Захарьев

Кончетта, его жена: Оксана Погребняк

Ненилло, их сын: Антон Бахтин

Нинучча, их дочь: Полина Сенчилина

Паскуалино, брат Луки: Илья Быков

Никола Перкуоко, муж Нинуччи: Арсен Поляков

Витторио Элиа: Денис Степанов/Андрей Мехонцев

