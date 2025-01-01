Спектакль «Рождество в доме Купьелло» по одноимённой пьесе Эдуардо де Филиппо рассказывает о незадачливом отце семейства Луке Купьелло. Он отчаянно пытается объединить своих родных вокруг символа Рождества — Яслей Христовых. Однако его взрослые дети давно утратили веру в чудо. Провоцируемые таинственным гостем, они решают устроить праздник непослушания и разрушают Ясли. Лука не выдерживает раздора и теряет сознание...
Эдуардо де Филиппо — не только талантливый драматург, но и выдающийся режиссёр и актёр. В одной из своих пьес «Сын Пульчинеллы» он переосмыслил образ главной неаполитанской маски dell'arte. Как отмечали критики: «Неаполь, Италия и мировой театр обязаны Эдуардо де Филиппо тем, что маска Пульчинеллы ещё жива».
Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях и чудесах, которые мы часто упускаем из виду.