Рождество в доме Купьелло
6+
Возраст 6+

Спектакль по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо в Доме Высоцкого на Таганке

Спектакль «Рождество в доме Купьелло» по одноимённой пьесе Эдуардо де Филиппо рассказывает о незадачливом отце семейства Луке Купьелло. Он отчаянно пытается объединить своих родных вокруг символа Рождества — Яслей Христовых. Однако его взрослые дети давно утратили веру в чудо. Провоцируемые таинственным гостем, они решают устроить праздник непослушания и разрушают Ясли. Лука не выдерживает раздора и теряет сознание...

О драматурге и его наследии

Эдуардо де Филиппо — не только талантливый драматург, но и выдающийся режиссёр и актёр. В одной из своих пьес «Сын Пульчинеллы» он переосмыслил образ главной неаполитанской маски dell'arte. Как отмечали критики: «Неаполь, Италия и мировой театр обязаны Эдуардо де Филиппо тем, что маска Пульчинеллы ещё жива».

Постановочная группа

  • Режиссёр: Власов Сергей
  • Художник по свету: Елена Перельман
  • Художник по костюмам: Марина Филатова

Действующие лица и исполнители

  • Лука Купьелло: Александр Захарьев
  • Кончетта, его жена: Оксана Погребняк
  • Ненилло, их сын: Антон Бахтин
  • Нинучча, их дочь: Полина Сенчилина
  • Паскуалино, брат Луки: Илья Быков
  • Никола Перкуоко, муж Нинуччи: Арсен Поляков
  • Витторио Элиа: Денис Степанов/Андрей Мехонцев

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях и чудесах, которые мы часто упускаем из виду.

В ролях
Александр Захарьев
Оксана Погребняк
Антон Бахтин
Полина Сенчилина
Илья Быков
