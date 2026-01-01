Спектакль Рождество в Banana Park

Веселое Рождество для детей и их родителей

Рождество — время радости и смеха, и мы приглашаем вас и ваших детей на увлекательную программу, насыщенную зимними играми и интересными заданиями! Вместе мы будем изучать традиции этого праздника и создавать восхитительное рождественское настроение.

Что вас ждет?

Интерактив с рождественскими гномами

Веселые зимние игры и подвижные конкурсы

Игра «Собери Рождество» с символами праздника

Шуточные рождественские гадания

Мастер-класс «Ангелочек» в технике макраме

Сюрпризы и активный финал с танцами

Каждый ребенок уйдет с подарком и хорошим настроением, обретя новые знания о празднике Рождества.

Дополнительная информация

Продолжительность программы составляет 2 часа. Особое внимание: в стоимость билета входит безлимитное посещение парка. Кроме того, на одного ребенка предусмотрен бесплатный сопровождающий.