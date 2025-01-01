Меню
Рождество с Моцартом. Концерт с песочной анимацией
Билеты от 1000₽
Рождество с Моцартом. Концерт с песочной анимацией

Рождество с Моцартом. Концерт с песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Органный дуэт ARTBENE: магия Рождества

Приглашаем вас на уникальный концерт органного дуэта ARTBENE, в котором примут участие талантливые исполнители — Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко. Эти профессионалы, являющиеся титулярными органистами римско-католического кафедрального собора и англиканской церкви св. Андрея в Москве соответственно, уже зарекомендовали себя как лауреаты международных конкурсов.

Необычная программа

В музыкальной программе прозвучат произведения В. А. Моцарта, которые в сопровождении песочной анимации Лидии Миллер создадут волшебную атмосферу Рождества. Зрители смогут услышать:

  • Печальная фантазия — отражение грусти Марии и Иосифа, исследующих тему «небыло им места в гостинице».
  • Маленькая ночная серенада — радостное воспоминание о моменте рождения Младенца.
  • Поклонение пастухов под одну из пасторальных мелодий Моцарта.
  • Приход волхвов в экзотической увертюре к опере «Волшебная флейта».
  • Бегство в Египет под звуки взволнованной Сороковой симфонии.

Зачем приходить?

Этот зимний вечер обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и искусства. Невероятное сочетание музыки Моцарта, органа в четыре руки и изумительной песочной анимации создаст уникальную эстетическую атмосферу. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и эмоций!

Декабрь
3 декабря среда
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

