Рождество с Моцартом. Концерт с песочной анимацией

Органный дуэт ARTBENE: магия Рождества

Приглашаем вас на уникальный концерт органного дуэта ARTBENE, в котором примут участие талантливые исполнители — Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко. Эти профессионалы, являющиеся титулярными органистами римско-католического кафедрального собора и англиканской церкви св. Андрея в Москве соответственно, уже зарекомендовали себя как лауреаты международных конкурсов.

Необычная программа

В музыкальной программе прозвучат произведения В. А. Моцарта, которые в сопровождении песочной анимации Лидии Миллер создадут волшебную атмосферу Рождества. Зрители смогут услышать:

Печальная фантазия — отражение грусти Марии и Иосифа, исследующих тему «небыло им места в гостинице».

— отражение грусти Марии и Иосифа, исследующих тему «небыло им места в гостинице». Маленькая ночная серенада — радостное воспоминание о моменте рождения Младенца.

— радостное воспоминание о моменте рождения Младенца. Поклонение пастухов под одну из пасторальных мелодий Моцарта.

под одну из пасторальных мелодий Моцарта. Приход волхвов в экзотической увертюре к опере «Волшебная флейта».

в экзотической увертюре к опере «Волшебная флейта». Бегство в Египет под звуки взволнованной Сороковой симфонии.

Зачем приходить?

Этот зимний вечер обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и искусства. Невероятное сочетание музыки Моцарта, органа в четыре руки и изумительной песочной анимации создаст уникальную эстетическую атмосферу. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и эмоций!