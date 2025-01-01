Рождество с Моцартом. Концерт с песочной анимацией

Приглашаем вас на уникальный концерт органного дуэта ARTBENE, в котором примут участие талантливые исполнители — Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко. Эти профессионалы, являющиеся титулярными органистами римско-католического кафедрального собора и англиканской церкви св. Андрея в Москве соответственно, уже зарекомендовали себя как лауреаты международных конкурсов.
В музыкальной программе прозвучат произведения В. А. Моцарта, которые в сопровождении песочной анимации Лидии Миллер создадут волшебную атмосферу Рождества. Зрители смогут услышать:
Этот зимний вечер обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и искусства. Невероятное сочетание музыки Моцарта, органа в четыре руки и изумительной песочной анимации создаст уникальную эстетическую атмосферу. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и эмоций!