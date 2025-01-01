Гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом» в Москве

21 декабря 2025 года в Москве, в концертном зале Live Арена, состоится грандиозный гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом». Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, собравшим зрителей и ярчайших представителей российской эстрады.

Что вас ждёт?

На концерте вас ожидает вдохновляющая атмосфера, полная блистательных номеров и знаменитых исполнителей. Звёзды поздравят зрителей с наступающими праздниками, исполнят хиты уходящего года и представят новые песни. Это будет время искренних пожеланий добра и счастья в Новом году!

Неповторимый подарок для зрителей

Гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом» создаст тёплую и душевную атмосферу, полную музыкальных сюрпризов и впечатлений. Это событие станет идеальным подарком для всех, кто хочет встретить Новый год в компании любимых артистов и насладиться волшебством музыки.

ТВ-съёмка

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу, которое будет сопровождаться телевидением. Уникальные моменты и яркие выступления будут запечатлены для зрителей по всей стране!

Не пропустите шанс стать частью праздника – приходите на гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом»!