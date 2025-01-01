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Билеты
Рождество с Григорием Лепсом
Билеты от 2000₽
Киноафиша Рождество с Григорием Лепсом

Рождество с Григорием Лепсом

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом» в Москве

21 декабря 2025 года в Москве, в концертном зале Live Арена, состоится грандиозный гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом». Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, собравшим зрителей и ярчайших представителей российской эстрады.

Что вас ждёт?

На концерте вас ожидает вдохновляющая атмосфера, полная блистательных номеров и знаменитых исполнителей. Звёзды поздравят зрителей с наступающими праздниками, исполнят хиты уходящего года и представят новые песни. Это будет время искренних пожеланий добра и счастья в Новом году!

Неповторимый подарок для зрителей

Гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом» создаст тёплую и душевную атмосферу, полную музыкальных сюрпризов и впечатлений. Это событие станет идеальным подарком для всех, кто хочет встретить Новый год в компании любимых артистов и насладиться волшебством музыки.

ТВ-съёмка

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу, которое будет сопровождаться телевидением. Уникальные моменты и яркие выступления будут запечатлены для зрителей по всей стране!

Не пропустите шанс стать частью праздника – приходите на гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом»!

Исполнители
Григорий Лепс
Григорий Лепс

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Рождество с Григорием Лепсом Рождество с Григорием Лепсом Рождество с Григорием Лепсом Рождество с Григорием Лепсом Рождество с Григорием Лепсом Рождество с Григорием Лепсом

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