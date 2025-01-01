Рождество с Гарри Поттером

Волшебная музыка из вселенной Гарри Поттера в Пермской филармонии

Приглашаем вас на фантастический концерт в Большом зале Пермской филармонии, где Nova Orchestra исполнит лучшие композиции из культовой серии фильмов о Гарри Поттере. Это музыкальное событие станет настоящим восторгом для всей семьи!

Звуки волшебства

В программе концерта вы услышите потрясающие саундтреки из таких фильмов, как «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Тайная комната» и многих других. Под великолепную музыку, записанную подъемным стилем, мерцающие свечи создадут уникальную атмосферу волшебства.

Атмосфера праздника

Помимо музыкальных произведений, зрителей ожидает тщательно подобранный видеоряд, который позволит еще глубже ощутить магию всемирно известной истории. Вход в зал станет настоящим событием: вас будут встречать аниматоры, а специальная фото зона с Хогвартс-экспрессом и платформой 9¾ подарит незабываемые мгновения и возможность сделать яркие снимки.

Не упустите шанс оказаться в магическом мире Джоан Роулинг и насладиться волшебной музыкой, которая оставит у вас самые яркие воспоминания!