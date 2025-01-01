Рождество с Disney

Рождественский концерт музыки Disney

В канун Рождества, 6 января, волшебный мир Disney вновь откроет свои двери для всей семьи. Этот вечер будет наполнен добрыми сказками, незабываемыми приключениями и, конечно, красивой музыкой!

На концерте вас ждут самые любимые мелодии, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Встречи с Эльзой, Анной, Храброй Сердцем, Алладином, Королем Львом и другими сказочными героями позволят окунуться в чудесный мир детства. Новый год — это время фейерверков, смеха и веселья, а Рождество — уютных семейных встреч, наполненных светом и радостью.

Приглашаем вас в уютный зал Дома Simple Music

Приходите в камерный зал — Дом Simple Music, чтобы наслаждаться любимыми праздничными мелодиями. Концерты музыкантов Simple Music Ensemble полны любви к музыке и приятных сюрпризов. Все знают, что как встретишь новый год, так его и проведёшь. Так почему бы не сделать это в отличной компании и под сопровождение вечных музыкальных шедевров?

Программа концерта

Love is an open door, м/ф «Холодное сердце»

Небо крыльями обнять, м/ф «Храбрая сердцем»

Song of the Sea, м/ф «Песнь моря»

На путь воина встаю, м/ф «Мулан»

Музыка из м/ф «Винни Пух»

A whole new World, м/ф «Алладин»

I'll make a man out of you, м/ф «Мулан»

Chip’N‘Dale Resque Rangers

За окном опять сугробы, м/ф «Холодное сердце»

Once upon a December, м/ф «Анастасия»

Песенка Себастьяна, м/ф «Русалочка»

Арабская ночь, м/ф «Алладин»

Песенка Тимона, м/ф «Король Лев»

Duck tales, м/ф «Утиные истории»

Darkwing Duck Theme

Отпусти и забудь, м/ф «Холодное сердце»

Hakuna Matata, м/ф «Король Лев»

Epilogue, м/ф «Холодное сердце»

Can you feel the love tonight, м/ф «Король Лев»

*В программе возможны изменения.

О Simple Music Ensemble

Simple Music Ensemble — это команда профессиональных музыкантов, вдохновлённых идеей исполнять любимую музыку на нестандартных площадках. Их репертуар охватывает выдающиеся произведения разных эпох и экспериментальную музыку, адаптированную в авторских аранжировках.

С момента своего основания в 2018 году, коллектив успешно провел более 50 концертов в России и Европе. Руководитель Григорий Волков получил образование в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского и других известных музыкальных институтах.

Категория: 3+

Продолжительность: 2 отделения по 35 минут (1 антракт)