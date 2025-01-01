«Рождество с Бахом». Даниэль Зарецкий

Вечер органной музыки с Даниэлем Зарецким

Приглашаем вас на незабываемый концерт, во время которого выдающийся российский органист Даниэль Зарецкий представит удивительную программу, сочетающую шедевры органной музыки. Этот вечер полон вдохновения и уникальных мелодий, познакомит слушателей с богатой историей органного репертуара.

Программа концерта

I отделение:

Д. Н. Джонсон. Trumpet tune in D Major

И.С. Бах. Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068

И.С. Бах. Концерт для органа соль мажор, BWV 592

И.С. Бах. Три хоральные фантазии: Jesu bleibet meine Freude, BWV 147 Nun komm der heiden Heiland, BWV 659 Nun komm der heiden Heiland, BWV 661

И.С. Бах. Ария из Пасторали фа мажор, BWV 590

М.-А. Шарпантье. Te Deum (Прелюдия)

II отделение:

И.С. Бах. Фантазия соль мажор, BWV 572

Ф. Бройтигам. Хоральная обработка в джазовом стиле «Nun freut euch, lieben Christen g’mein»

Ж. Гардоньи. Mozart changes

Т. Дюбуа. Токката

Ш.-М. Видор. Адажио и Токката из Органной симфонии № 5

П. Флетчер. Фестивальная токката

О Даниэле Зарецком

Даниэль Зарецкий – один из самых известных российских органистов, выступающий на международной сцене от Европы до Южной Америки и Австралии. Мастер органного искусства, он был отмечен множеством наград, в том числе званием «Заслуженного артиста России» в 2006 году и премией «Органист года» в 2020 году.

Особенности концерта

Этот концерт станет особенным как для знатоков органной музыки, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим величественным инструментом. Прозвучат шедевры, созданные в разных стилях и эпохах, от средневековых хоров до современного джаза. Вы сможете насладиться прелюдией Te Deum Шарпантье, виртуозными хоралами Баха и современными интерпретациями.

Каждый зритель найдет что-то уникальное в этой панораме органной музыки. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.