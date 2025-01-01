«Рождество с Бахом». Даниэль Зарецкий

Приглашаем вас на незабываемый концерт, во время которого выдающийся российский органист Даниэль Зарецкий представит удивительную программу, сочетающую шедевры органной музыки. Этот вечер полон вдохновения и уникальных мелодий, познакомит слушателей с богатой историей органного репертуара.
I отделение:
II отделение:
Даниэль Зарецкий – один из самых известных российских органистов, выступающий на международной сцене от Европы до Южной Америки и Австралии. Мастер органного искусства, он был отмечен множеством наград, в том числе званием «Заслуженного артиста России» в 2006 году и премией «Органист года» в 2020 году.
Этот концерт станет особенным как для знатоков органной музыки, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим величественным инструментом. Прозвучат шедевры, созданные в разных стилях и эпохах, от средневековых хоров до современного джаза. Вы сможете насладиться прелюдией Te Deum Шарпантье, виртуозными хоралами Баха и современными интерпретациями.
Каждый зритель найдет что-то уникальное в этой панораме органной музыки. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.