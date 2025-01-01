Меню
«Рождество с Бахом». Даниэль Зарецкий
6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Вечер органной музыки с Даниэлем Зарецким

Приглашаем вас на незабываемый концерт, во время которого выдающийся российский органист Даниэль Зарецкий представит удивительную программу, сочетающую шедевры органной музыки. Этот вечер полон вдохновения и уникальных мелодий, познакомит слушателей с богатой историей органного репертуара.

Программа концерта

I отделение:

  • Д. Н. Джонсон. Trumpet tune in D Major
  • И.С. Бах. Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068
  • И.С. Бах. Концерт для органа соль мажор, BWV 592
  • И.С. Бах. Три хоральные фантазии:
    • Jesu bleibet meine Freude, BWV 147
    • Nun komm der heiden Heiland, BWV 659
    • Nun komm der heiden Heiland, BWV 661
  • И.С. Бах. Ария из Пасторали фа мажор, BWV 590
  • М.-А. Шарпантье. Te Deum (Прелюдия)

II отделение:

  • И.С. Бах. Фантазия соль мажор, BWV 572
  • Ф. Бройтигам. Хоральная обработка в джазовом стиле «Nun freut euch, lieben Christen g’mein»
  • Ж. Гардоньи. Mozart changes
  • Т. Дюбуа. Токката
  • Ш.-М. Видор. Адажио и Токката из Органной симфонии № 5
  • П. Флетчер. Фестивальная токката

О Даниэле Зарецком

Даниэль Зарецкий – один из самых известных российских органистов, выступающий на международной сцене от Европы до Южной Америки и Австралии. Мастер органного искусства, он был отмечен множеством наград, в том числе званием «Заслуженного артиста России» в 2006 году и премией «Органист года» в 2020 году.

Особенности концерта

Этот концерт станет особенным как для знатоков органной музыки, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим величественным инструментом. Прозвучат шедевры, созданные в разных стилях и эпохах, от средневековых хоров до современного джаза. Вы сможете насладиться прелюдией Te Deum Шарпантье, виртуозными хоралами Баха и современными интерпретациями.

Каждый зритель найдет что-то уникальное в этой панораме органной музыки. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.

Январь
16 января пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

