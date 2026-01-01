Рождество с Бахом. Ф. Строганов, орган

Сольный концерт Федора Строганова в Доме музыки

В Доме музыки пройдет сольный концерт российского органиста Федора Строганова. В программе вечера — грандиозные шедевры И.С. Баха, которые будут исполняться на одном из самых больших органов Европы.

Звучание органа раскроет глубинный смысл баховских произведений, ставших вехами творчества композитора. Этот концерт будет особенно интересен любителям барокко и поклонникам органной музыки. Каждый посетитель сможет открыть для себя тайну музыкальной Вселенной гения немецкого барокко.

В программе звучат самые знаковые произведения И.С. Баха, которые помогут listener более глубоко постичь зашифрованный в музыке смысл бытия, словно в тайном послании человечеству.