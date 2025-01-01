Меню
Рождество для Мадонны
Киноафиша Рождество для Мадонны

Спектакль Рождество для Мадонны

16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+

О спектакле

Рождественская лирическая комедия «Рождество для Мадонны»

Приглашаем вас на рождественскую лирическую комедию о трёх подругах, которая обещает стать настоящим праздником! Зрители отмечают, что этот спектакль не только поднимает настроение, но и освежает восприятие жизни, превращая каждый момент в радость.

Темы дружбы и любви

Спектакль исследует различные аспекты любви и дружбы: от искренних отношений до женского счастья и одиночества. Главные героини сталкиваются с вопросами о женской дружбе и истинных ценностях в жизни. Что произойдет, когда привычный уклад перевернется с ног на голову? Как сделать правильный выбор в сложной ситуации?

Эмоции и атмосфера

Лёгкая и ироничная комедия раскрывает палитру человеческих эмоций, предлагая зрителям надежду на лучшее. Семейные пары и молодые влюбленные найдут в спектакле множество важных жизненных уроков.

Отличный повод для встреч

Почему бы не собрать своих подруг, оставить все дела и отправиться в театр? Спектакль «Рождество для Мадонны» прекрасно подойдёт для того, чтобы насладиться временем в компании близких. Вы увидите, как можно с помощью женской логики сочетать на первый взгляд несовместимые вещи: слёзы и праздник, расставание и вкусные угощения.

Не упустите шанс стать частью этого весёлого и светлого представления — оно подарит вам массу положительных эмоций и заставит задуматься о важном!

В других городах
Январь
3 января суббота
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Варшавская, 98
от 1000 ₽
4 января воскресенье
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Варшавская, 98
от 1000 ₽
6 января вторник
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Варшавская, 98
от 1000 ₽
7 января среда
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Варшавская, 98
от 1000 ₽
10 января суббота
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Варшавская, 98
от 1000 ₽
17 января суббота
11:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Варшавская, 98

Фотографии

Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны Рождество для Мадонны

