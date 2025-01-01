Рождественский стол на рубеже веков. Лекция в Нижнем Новгороде

Какой был рождественский стол на рубеже веков? Какие традиции сервировки могут быть актуальны и сегодня? В этом уникальном спектакле «Рождественский стол» мы познакомимся с утраченной культурой праздничной трапезы.

Ведущая Ксения Баздерова

В роли ведущей выступит Ксения Баздерова, которая наполнит белую скатерть разнообразными предметами сервировки и вкусностями. Белоснежная скатерть станет настоящей сценой для представления разнообразия рождественских угощений и красивой церемонии подачи.

Чаепитие и общение

Завершит встречу уютное чаепитие, в ходе которого зрители смогут обсудить увиденное и обменяться мнениями. Это прекрасная возможность не только насладиться удивительными этапами истории, но и пообщаться с единомышленниками.

Не пропустите шанс окунуться в атмосферу прошедших праздников и открыть для себя новые старинные обычаи!