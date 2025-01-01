Меню
Рождественский вертеп
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рождественский вертеп

Спектакль Рождественский вертеп

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Музыкальный кукольный спектакль в музее

В Музей-квартире Гольденвейзера пройдет интерактивный кукольный спектакль от театра Бродячий вертеп под руководством Александра Грефа. Это уникальное представление призвано познакомить детей с миром театра и музыки.

Семейное рождественское событие

В ходе спектакля юные зрители не только наблюдают за происходящим, но и сами принимают активное участие. Дети будут исполнять песни и играть на музыкальных инструментах, что обещает сделать событие незабываемым.

Для ценителей необычных представлений

Спектакль особенно привлечет семьи с детьми, которые ищут увлекательные рождественские представления. Это замечательная возможность провести время вместе, наслаждаясь искусством и атмосферой праздника.

Купить билет на спектакль Рождественский вертеп

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
12:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 1000 ₽

