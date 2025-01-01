Рождественский вечер. Времена года

Музыкальный вечер с участием струнного квартета

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором собраны талантливые исполнители и увлекательные музыкальные произведения. В нашем музыкальном вечере примут участие:

Мария Шалгина (скрипка)

Игорь Клыков (виолончель)

Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

Михаил Бондарев (скрипка)

Екатерина Белисова (скрипка)

Алексей Попов (альт)

Игорь Клыков (виолончель)

Концерт ведет Светлана Спириденкова, опытный музыкант и шоу-мен, который погрузит зрителей в атмосферу культурного вечера.

Продолжительность

Концерт будет продолжаться 1 час 30 минут без антракта. Это отличная возможность насладиться живой музыкой в непринужденной обстановке.

Не пропустите уникальную атмосферу

Приходите и откройте для себя великолепие классической музыки! Этот концерт станет прекрасной возможностью насладиться искусством и провести время в кругу единомышленников.