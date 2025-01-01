Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский вечер. Времена года
Киноафиша Рождественский вечер. Времена года

Рождественский вечер. Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с участием струнного квартета

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором собраны талантливые исполнители и увлекательные музыкальные произведения. В нашем музыкальном вечере примут участие:

  • Мария Шалгина (скрипка)
  • Игорь Клыков (виолончель)
  • Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
  • Михаил Бондарев (скрипка)
  • Екатерина Белисова (скрипка)
  • Алексей Попов (альт)
  • Игорь Клыков (виолончель)

Концерт ведет Светлана Спириденкова, опытный музыкант и шоу-мен, который погрузит зрителей в атмосферу культурного вечера.

Продолжительность

Концерт будет продолжаться 1 час 30 минут без антракта. Это отличная возможность насладиться живой музыкой в непринужденной обстановке.

Не пропустите уникальную атмосферу

Приходите и откройте для себя великолепие классической музыки! Этот концерт станет прекрасной возможностью насладиться искусством и провести время в кругу единомышленников.

Купить билет на концерт Рождественский вечер. Времена года

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

В ближайшие дни

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
6+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
21 декабря в 14:00 F11 Sky Bar & Restaurant
от 3800 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
10 января в 17:10 Поправка
от 800 ₽
Рок-хиты MTV. Новогодний шоу-концерт
16+
Рок
Рок-хиты MTV. Новогодний шоу-концерт
4 января в 21:00 Money Honey
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше