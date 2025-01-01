Рождественский вечер. Времена года

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором собраны талантливые исполнители и увлекательные музыкальные произведения. В нашем музыкальном вечере примут участие:
Концерт ведет Светлана Спириденкова, опытный музыкант и шоу-мен, который погрузит зрителей в атмосферу культурного вечера.
Концерт будет продолжаться 1 час 30 минут без антракта. Это отличная возможность насладиться живой музыкой в непринужденной обстановке.
Приходите и откройте для себя великолепие классической музыки! Этот концерт станет прекрасной возможностью насладиться искусством и провести время в кругу единомышленников.