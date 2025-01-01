Рождественский вечер в соборе. Джаз и музыка советского кино

Новый год под звуки музыки: волшебство в старинном соборе

Канун Нового года в старинном соборе превращается в уникальное место, где оживают знакомые с детства мелодии. В мерцании свечей и мягком сиянии огней зазвучит музыка, хранящая тепло уютных вечеров, атмосферу старого кино и настроение предвкушения праздника.

В этот вечер зрители ждёт программа, наполненная ностальгией и очарованием: блеск старого джаза, аромат французских кафе и теплая душевность отечественной музыки. Здесь всё дышит праздником, пробуждая светлые чувства, которые делают конец года особенным.

Приходите, чтобы встретить Новый год под музыку, в которой живут мечты, нежность и немного волшебства.

В программе вечера:

Д. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

Д. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»

Д. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»

Э. Гарнер: Misty

Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

А. К. Жобим: The Girl from Ipanema

К. Веласкес: Besame mucho

Б. Ховард: Fly Me to the Moon

Б. Стрейхорн: Take the «A» Train

В. Гамалия: Город влюблённых (сл. В. Орлова)

И. Дунаевский: «Весна идёт» из кинофильма «Весна»

Д. Ледженд: All of Me

А. Бабаджанян: Не спеши (сл. Е. Евтушенко)

И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

ABBA: Happy New Year

Л. Дербенёв: «Звенит январская вьюга»

Л. Дербенёв: «Три белых коня»

Специально для вас в программе возможны изменения. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) – заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

Михаил Новицкий (альт-саксофон)

Леонид Велишаев (фортепиано)

Павел Прокимов (контрабас)

Кирилл Смыслов (ударные)

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.