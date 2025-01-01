Рождественский вечер в соборе. Джаз и музыка советского кино

Новый год под звуки музыки: волшебство в старинном соборе
Канун Нового года в старинном соборе превращается в уникальное место, где оживают знакомые с детства мелодии. В мерцании свечей и мягком сиянии огней зазвучит музыка, хранящая тепло уютных вечеров, атмосферу старого кино и настроение предвкушения праздника.
В этот вечер зрители ждёт программа, наполненная ностальгией и очарованием: блеск старого джаза, аромат французских кафе и теплая душевность отечественной музыки. Здесь всё дышит праздником, пробуждая светлые чувства, которые делают конец года особенным.
Приходите, чтобы встретить Новый год под музыку, в которой живут мечты, нежность и немного волшебства.
В программе вечера:
- Д. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
- Д. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
- Д. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
- Э. Гарнер: Misty
- Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
- Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
- Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
- А. К. Жобим: The Girl from Ipanema
- К. Веласкес: Besame mucho
- Б. Ховард: Fly Me to the Moon
- Б. Стрейхорн: Take the «A» Train
- В. Гамалия: Город влюблённых (сл. В. Орлова)
- И. Дунаевский: «Весна идёт» из кинофильма «Весна»
- Д. Ледженд: All of Me
- А. Бабаджанян: Не спеши (сл. Е. Евтушенко)
- И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
- ABBA: Happy New Year
- Л. Дербенёв: «Звенит январская вьюга»
- Л. Дербенёв: «Три белых коня»
Специально для вас в программе возможны изменения. Исполняют лауреаты международных конкурсов:
- Евгения Красилова (сопрано) – заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
- Михаил Новицкий (альт-саксофон)
- Леонид Велишаев (фортепиано)
- Павел Прокимов (контрабас)
- Кирилл Смыслов (ударные)
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.