Рождественский вечер в соборе. Джаз и музыка советского кино
О концерте

Новый год под звуки музыки: волшебство в старинном соборе

Канун Нового года в старинном соборе превращается в уникальное место, где оживают знакомые с детства мелодии. В мерцании свечей и мягком сиянии огней зазвучит музыка, хранящая тепло уютных вечеров, атмосферу старого кино и настроение предвкушения праздника.

В этот вечер зрители ждёт программа, наполненная ностальгией и очарованием: блеск старого джаза, аромат французских кафе и теплая душевность отечественной музыки. Здесь всё дышит праздником, пробуждая светлые чувства, которые делают конец года особенным.

Приходите, чтобы встретить Новый год под музыку, в которой живут мечты, нежность и немного волшебства.

В программе вечера:

  • Д. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  • Д. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
  • Д. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
  • Э. Гарнер: Misty
  • Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
  • Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
  • А. К. Жобим: The Girl from Ipanema
  • К. Веласкес: Besame mucho
  • Б. Ховард: Fly Me to the Moon
  • Б. Стрейхорн: Take the «A» Train
  • В. Гамалия: Город влюблённых (сл. В. Орлова)
  • И. Дунаевский: «Весна идёт» из кинофильма «Весна»
  • Д. Ледженд: All of Me
  • А. Бабаджанян: Не спеши (сл. Е. Евтушенко)
  • И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
  • ABBA: Happy New Year
  • Л. Дербенёв: «Звенит январская вьюга»
  • Л. Дербенёв: «Три белых коня»

Специально для вас в программе возможны изменения. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) – заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Михаил Новицкий (альт-саксофон)
  • Леонид Велишаев (фортепиано)
  • Павел Прокимов (контрабас)
  • Кирилл Смыслов (ударные)

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Декабрь
27 декабря суббота
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1500 ₽

