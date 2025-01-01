Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино
Билеты от 3200₽
Киноафиша Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино

Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино

6+
Возраст 6+
Билеты от 3200₽

О концерте

Концерт при свечах: вечер шедевров киномузыки

Приглашаем вас на эксклюзивное мероприятие в исторической усадьбе Прове-Калиш, которое состоится в атмосфере элегантности и уюта. Ограниченный тираж: всего 100 мест. Это уникальная возможность насладиться музыкой великих мастеров Ханса Циммера, Джона Уильямса и Людовико Эйнауди.

Музыкальные шедевры

В ходе концерта прозвучат знакомые и любимые мелодии из знаменитых фильмов: «Интерстеллар», «Шерлок Холмс», «Пираты Карибского моря», «Один дома», «Титаник», «Список Шиндлера», «Король Лев», «1+1», «Твин Пикс» и многих других. Все композиции будут представлены в изысканных камерных аранжировках.

Историческая локация

Усадьба Прове-Калиш — это жемчужина французского неоренессанса, расположенная по адресу: ул. Новая Басманная, 22/2с1. Это историческое пространство создаст магическую атмосферу, способствующую полному восприятию живого звука и музыкальных шедевров.

WELCOME-часть

Начало WELCOME-части — в 19:30. Это отличная возможность насладиться напитками, пообщаться с другими гостями и настроиться на концерт. Попробуйте себя в роли фотографа и сделайте красивые снимки в фотозоне, наш профессиональный фотограф будет сопровождать вас.

Пожалуйста, приходите!

Начало концерта — в 20:00. Мы ждем вас для незабываемого вечера, полного музыки и эмоций!

Купить билет на концерт Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино

Помощь с билетами
Январь
7 января среда
20:00
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
от 3200 ₽

Фотографии

Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино

В ближайшие дни

99 шуток: проверка материала
18+
Юмор
99 шуток: проверка материала
18 января в 19:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
12+
Джаз
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
2 февраля в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Органные вечера в Кусково. Времена года
6+
Классическая музыка
Органные вечера в Кусково. Времена года
27 декабря в 15:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 650 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше