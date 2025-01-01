Рождественский вечер в особняке: музыка большого кино

Концерт при свечах: вечер шедевров киномузыки

Приглашаем вас на эксклюзивное мероприятие в исторической усадьбе Прове-Калиш, которое состоится в атмосфере элегантности и уюта. Ограниченный тираж: всего 100 мест. Это уникальная возможность насладиться музыкой великих мастеров Ханса Циммера, Джона Уильямса и Людовико Эйнауди.

Музыкальные шедевры

В ходе концерта прозвучат знакомые и любимые мелодии из знаменитых фильмов: «Интерстеллар», «Шерлок Холмс», «Пираты Карибского моря», «Один дома», «Титаник», «Список Шиндлера», «Король Лев», «1+1», «Твин Пикс» и многих других. Все композиции будут представлены в изысканных камерных аранжировках.

Историческая локация

Усадьба Прове-Калиш — это жемчужина французского неоренессанса, расположенная по адресу: ул. Новая Басманная, 22/2с1. Это историческое пространство создаст магическую атмосферу, способствующую полному восприятию живого звука и музыкальных шедевров.

WELCOME-часть

Начало WELCOME-части — в 19:30. Это отличная возможность насладиться напитками, пообщаться с другими гостями и настроиться на концерт. Попробуйте себя в роли фотографа и сделайте красивые снимки в фотозоне, наш профессиональный фотограф будет сопровождать вас.

Пожалуйста, приходите!

Начало концерта — в 20:00. Мы ждем вас для незабываемого вечера, полного музыки и эмоций!